CHP Lideri Özel'den saldırıların hedefindeki Suavi'ye destek ziyareti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son günlerde saldırıların hedefinde olan ve CHP'li Seydişehir Belediyesi tarafından konseri iptal edilen sanatçı Suavi'yi evinde ziyaret ederek destek verdi.

Özel sosyal medya hesabından fotoğraf ve mesaj paylaşarak ziyaretle ilgili bilgi verdi.

Özel, "Suavi’nin konserlerine yönelik saldırıları kınıyor, sözde tepkiler nedeniyle daha önce planlanan konserlerinin iptal edilmesini de asla doğru bulmuyorum. Sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz" dedi.

Özel şu mesajı paylaştı:

"Değerli sanatçımız Suavi’yi İstanbul’daki evinde ziyaret ettim.

Suavi’nin konserlerine yönelik saldırıları kınıyor, sözde tepkiler nedeniyle daha önce planlanan konserlerinin iptal edilmesini de asla doğru bulmuyorum.

Cumhuriyet Halk Partisi olarak da, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler olarak da sanatın ve sanatçının her zaman yanında olduğumuzu tüm kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz.

Sanatçıların, siyasi görüşleriyle, etnik kimlikleriyle, mezhepleriyle değil, sanatlarıyla, performanslarıyla ve yetenekleriyle ilgileniyoruz."

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Beykoz ilçesinde düzenlenen '19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü' kutlamaları sırasında sahne alan sanatçı Suavi’ye yönelik saldırı girişimine yönelik tepkiler sürerken, sanatçının Seydişehir’deki 30 Ağustos konseri iptal edilmişti.

Suavi'nin avukatı Bişar Abdi Alınak sosyal medyadan konuya ilişkin açıklama yaparak "MHP ve AKP ilçe yöneticilerinin açıklamalarıyla gündem edilmeye çalışılan yalan ve nefretin tesiri ile Suavi'nin konseri, CHP Seydişehir Belediyesi Başkanı tarafından tek taraflı olarak iptal edilmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

BAŞKAN USTAOĞLU: EMNİYET, BAZI BİLGİLER GELDİĞİNİ BELİRTİNCE İPTAL ETTİK

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, etkinliğe yönelik saldırı ve provokasyon olabileceği nedeniyle iptal ettiklerini belirtti. Ustaoğlu, Emniyet güçlerinden kendilerine bazı bilgiler geldiğini belirterek, "Birtakım sıkıntılarla problemler olduğunu söylediler. Bununla ilgili görüşmemiz lazım dedik. Kendileriyle de görüştük. Bu görüşmenin neticesinde biz kendisini (Suavi) aradık, nezaketli bir şekilde, iptal etmemiz gerektiğini söyledik ve konseri iptal ettik" dedi.