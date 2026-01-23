Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

CHP lideri Özel'den Yalova mitingine davet: Seçim geliyor! Bu kara düzeni ya değiştireceğiz, ya değiştireceğiz

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Yalova'da düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet etti.

Güncel
  • 23.01.2026 21:22
  • Giriş: 23.01.2026 21:22
  • Güncelleme: 23.01.2026 21:26
Kaynak: ANKA
CHP lideri Özel'den Yalova mitingine davet: Seçim geliyor! Bu kara düzeni ya değiştireceğiz, ya değiştireceğiz
Fotoğraf: ANKA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Yalova'da düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet etti.

CHP, yarın saat 16.00'da Yalova Cumhuriyet Meydanında miting düzenleyecek. Mitinge yurttaşları davet eden Özel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kaçın, kaçabildiğiniz yere kadar… Sandığa kadar kaçarsınız! Seçim geliyor! Bu kara düzeni ya değiştireceğiz, ya değiştireceğiz. Başka yolu yok! Yarın 84. eylemimizde Yalova’dayız" ifadesini kullandı.

BirGün'e Abone Ol