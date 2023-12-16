CHP lideri Özel, Erdoğan'a seslendi: Asıl beka sorunu gençlerin başka ülkelerde hayal kurması

CHP lideri Özel, Manisa'da partisinin gençlik kolları buluşmasında açıklamalarda bulundu. Partisinin gençlik kollarına çok önem verdiğini kaydeden Özel, iktidar için geleceğin liderlerini yetiştirdiklerini söyledi. Gençlerin ülkede yaşadığı ekonomik ve sosyal sorunlara dikkat çeken Özel, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi. Özel, "Buradan Erdoğan'a sesleniyorum; asıl beka sorunu bu ülkenin gençlerinin başka ülkelerde hayal kurması" diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da CHP Gençlik Kolları'nın toplantısına katıldı, açıklamalarda bulundu.

Burada yaptığı konuşmada Özel, partisinin gençlik kollarına çok önem verdiklerini ve geliştirmek için çalışmalarını yoğun şekilde sürdüreceklerini kaydetti.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, sıklıkla yinelediği 'dış güçler, beka sorunu' ifadelerine atıf yapan Özel, "Memleketin önüde büyük bir beka sorunu var. Bu ülkenin gençleri bavulları kafalarında toplamış" diye konuştu.

Erdoğan'a seslenen Özel, "Asıl beka sorunu bu ülkenin gençlerinin başka ülkelerde hayal kurması" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN HER ZAMAN BİZİM MESELEMİZDİ"

Sözlerinin devamında İsrail'in Gazze'de devam ettirdiği saldırılara değinen Özel, iktidarın söylemlerini eleştirdi. Özel, "Filistin her zaman bizim meselemizdi. Filistin sizin meseleniz değilken de bu ülkenin devrimci gençlerinin meselesiydi" diye konuştu.