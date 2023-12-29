CHP lideri Özel: Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye’nin onurunu korudu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi yönetimiyle Mustafa Kemal Atatürk üzerinden pazarlık yapanlara karşı Türkiye’nin onurunu korumuştur. Tüm halkımızı, İstanbul’a dönüşlerinde Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla takımlarımızı karşılamaya davet ediyorum” dedi.

Fenerbahçe ve Galatasaray arasında Suudi Arabistan’da bu akşam oynanacak Süper Kupa Finali, ertelendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bu akşam X hesabından yaptığı açıklamada halkı Suudi Arabistan'dan dönecek Fenerbahçe ve Galatasaray’ı karşılamak için havalimanına çağırdı. Özel’in açıklaması şöyle:

“Fenerbahçe ve Galatasaray, Suudi yönetimiyle Mustafa Kemal Atatürk üzerinden pazarlık yapanlara karşı Türkiye’nin onurunu korumuştur. Tüm halkımızı, İstanbul’a dönüşlerinde Atatürk fotoğrafları ve Türk bayraklarıyla takımlarımızı karşılamaya davet ediyorum.”