CHP lideri Özel istifasını istemişti: Kadına şiddet uygulayan Yusuf Özcan istifa etti
CHP Şişli İlçe Başkanlığı, bir kadına yönelik şiddet görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın partilerinden istifa ettiğini bildirdi.
CHP Şişli İlçe Başkanlığı, bir kadına yönelik şiddet görüntüleri sosyal medyaya yansıyan Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın partilerinden istifa ettiğini bildirdi.
İlçe Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri neticesinde partimizden Şişli Belediye Meclis Üyesi seçilen Yusuf Özcan kamuoyuna yansıyan görüntü sebebiyle bugün Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa etmiştir" ifadelerine yer verildi.
Şişli Belediye Meclis Üyesi Yusuf Özcan'ın, bir kadına yönelik şiddet görüntülerinin ortaya çıkması üzerine CHP yönetimi harekete geçmişti.
Parti kaynaklarından elde edilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medyaya yansıyan görüntüler sebebiyle Şişli Belediye Başkanı Emrah Şahan ve CHP Şişli İlçe Başkanı Tamer Özcanlı'yı arayarak, Özcan'ın istifasının alınması talimatını vermişti.