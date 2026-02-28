CHP Lideri Özel, Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i cezaevinde ziyaret etti.

Özel, Böcek'in tutuksuz yargılanması çağrısını tekrar ederek "Böcek ve Mehmet Murat Çalık'ın tutuklu kalması yerine, en azından ev hapsi seçeneği değerlendirilmelidir" dedi.

CHP Lideri Özgür Özel, bugün Burdur'da düzenlenecek "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi öncesi tutuklu bulunduğu Döşemealtı Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'i ziyaret etti.

Özel Böcek’in sağlık durumuna dikkat çekerek tutuksuz yargılama veya ev hapsi uygulanması çağrısında bulundu.

''TUTUKSUZ YARGILAMANIN ADALETİN VE VİCDANIN GEREĞİ OLDUĞUNUN ALTINI ÇİZMEK İSTERİM''

Özel, Böcek’in covid sonrası 100 günü aşkın yoğun bakım süreci geçirdiğini hatırlatarak, şunlara kaydetti:

"Bugün Burdur mitingimiz öncesinde Antalya'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böceği ziyaret ettim. Tabii kendisini iyi gördüm demek istiyorum ama buraya ilk kendisini emanet ettiğimizde 12 ilaç içiyordu ve ne olacak bu tedavinin seydi diyorduk. Şu anda günde 22 tane ilaç içiyor. Kendi deyimi ile 'böyle yuttuğum ilaçlara bakıyorum bu kadarını böbreklerin bir günde nasıl süzülecek benim de aklım almıyor' diyor. Gerçekten 4-5 farklı hastalığı var. En yakından sizler biliyorsunuz, Antalya'daki basın mensupları yakından biliyor. Türkiye çok belki bilmeyebilir. 100 günün üzerinde covidden yoğun bakımda yatmış, birkaç kez hayatını kaybettiği haberleri gelmiş, sonra bir mucize eseri hayata tutunmuş, ciğerleri sönmüş, şeker rahatsızlığı, hipertansiyon rahatsızlığı, kalp rahatsızlığı olan birisi. En son ileri derecede uyku apnesi teşhisi kondu. Tek başına yatıyor olması büyük bir zorluk. Bunların yarattığı bir psikolojik zorluk da var. Defalarca söyledik; ne olur yani Muhittin Böcek, Mehmet Murat Çalık tutuklu olacaklarına örneğin ev hapsinde olsalar. Tutuksuz yargılama zaten esas, bunu söylemeye de insan utanıyor. Sanki tutuksuz yargılama bir lütufmuş gibi bunu 'ya tutuksuz olmasın da ev hapsi olsun' demeye utanıyor. Ama şu iki hasta arkadaşımız hiç değilse ev hapsinde olsalar bunun kime ne zararı var ya da Muhittin Böcek'in burada bir cezaevinde durmasının kime ne faydası var? Yargılanmasın mı diyoruz? Yargılanmasın demiyoruz mahkeme var 16'nda. 16'nsından itibaren sorular sorulacak cevaplar verecek.

Bugün 150 kişiden 105 kişiden bahsedilirken emniyet müdürü ve bir emniyet müdürünün yakınını saymazsak Muhittin Böcek, oğlu ve bir arkadaşımız dışında tutuklusu olmayan bir dosyadan bahsediyoruz. Tutuksuz yargılamanın ya da ev hapsinde olmanın adaletin gereği ve vicdanın gereği olduğunun altını bir kez daha çizmek isterim."

BOLU BELEDİYE BAŞKANININ GÖZALTINA ALINMASI

Bolu Belediye Başkan Tanju Özcan'ın gözaltına alındığını hatırlatan Özel, şöyle devam etti:

"Tanju Özcan'a sorulan soru şu; bir vakıf var vakıfın tek işi öğrenciye burs vermek. Vakıf öğrencilere burs vermiş. Tanju Özcan'a da diyorlar ki; 'belediyeye gelenler vakfa da bağış yapıyorlarmış.' Tanju Özcan'ın şahsına bağış yapmıyorlarmış, Tanju Özcan'ın kursağından geçmiyormuş, cebine konmuyormuş, birileri gibi yüzde 20 alıp, 10'unu kendi 10'ununu yukarı yollamıyormuş ya. Tanju Özcan ne yapıyormuş, Bolu'daki iş insanları vakfa bağış yapmışlar. O vakıfta Bolu'nun fakir öğrencisine burs veriyormuş.

Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir tek sağlam çark bırakmadı bu düzende, hâlâ daha iş adamı vakfa para verip de öğrenciye burs veriliyor, bu da bize soruluyorsa valla bize bunlar sorulsun. Muhittin Böcek, burada bütün Antalya bilir Antalya'da 2 bin 200 tane okul içinde Muhittin böcek Anadolu Lisesi, kendi bağışladıkları yerin arsa değeri 500 milyon TL. Yarım milyar lira. Muhittin Böcek'e 5 kuruş hesabına para yattığı, zimmet olduğu, irtikap olduğu yok. 500 milyon liralık yeri bağışlamış ve orasını özel okul yapsa para basacak bir yerde devlete anadolu lisesi olarak vermiş. Antalya'nın bir numaralı hayırsever insanı şimdi içeride duruyor. Şahsıyla ilgili hiçbir şey olmadığını bütün Antalya biliyor.

"YOL ARKADAŞLARIMIZLA GURUR DUYUYORUZ"

Ümit ediyoruz en kısa sürede adalet yerini bulacaktır. Birileri gibi Allah göstermesin Muhittin Başkan'ın evinden ayakkabı kutularında paralar çıkmış olsaydı, Tanju Özcan'ın bugün gittiklerinde evlerinde elbise torbalarının içi dolarlarla eurolarla dolu olsaydı, çocuklarıyla 'sıfırladın mı? Son kalan parayla da bir şey al evde bulmasınlar' diyor olsaydı ben gelip de burada sizin karşınıza çıkamazdım.

Bunların hepsinin başına geldiği, 'ben hesabı milletime veririm' diyen veya 'devletten para çıkmadıysa ona yolsuzluk denmez' diyen birisinin yönettiği ülkede bizim uğraştığımız işlere bakın. O yüzden arkadaşlarımızla, yol arkadaşlarımızla gurur duyuyoruz. Mümkün mertebe tüm bu kötülüklerin bir şekilde son bulacağını; sağlıkla onlara özgürlükle kavuşacağımız günleri ümit ediyoruz. Bolu'yu da arkadaşlarımızla intikal ettiler en yakından ve dikkatle takip ediyoruz. En kısa sürede başkanımızın ve siyaset arkadaşlarımızın serbest kalmasını bekliyoruz."