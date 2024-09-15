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CHP Lideri Özel, Sakarya'daki patlamada ölen işçi için başsağlığı mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Güncel
  • 15.09.2024 22:36
  • Giriş: 15.09.2024 22:36
  • Güncelleme: 15.09.2024 22:38
Kaynak: ANKA
CHP Lideri Özel, Sakarya'daki patlamada ölen işçi için başsağlığı mesajı yayımladı
FOTOĞRAF: ANKA

 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasından meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel başsağlığı mesajı paylaştı. Özel X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı işçilere acil şifalar diliyorum."

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