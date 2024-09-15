CHP Lideri Özel, Sakarya'daki patlamada ölen işçi için başsağlığı mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sakarya'nın Hendek ilçesindeki fabrikada meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi için başsağlığı mesajı yayımladı.

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki makarna fabrikasından meydana gelen patlamada hayatını kaybeden işçi için CHP Genel Başkanı Özgür Özel başsağlığı mesajı paylaştı. Özel X hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sakarya'nın Hendek ilçesinde bir makarna fabrikasında meydana gelen patlamada yaşamını yitiren işçimize Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı, yaralı işçilere acil şifalar diliyorum."