CHP lideri Özel, Yavaş’ın açıklamalarını değerlendirdi: "Adaylık tartışmalarını bırakıyoruz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Baikanı Mansur Yavaş’ın “Partim aday gösterirse her yerde söylüyorum, elbette cumhurbaşkanlığına da aday olacağız ve mutlaka kazanacağız” sözlerine dair konuştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile Anıtkabir ziyaretlerinin ardından CHP Genel Merkezi'ne geldi. Burada gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özel, Yavaş’ın Cumhurbaşkanı adaylığına ilişkin açıklamalarının sorulması üzerine şu yanıtı verdi:

"Birincisi Mansur Beyin cümlesini ikiye ayırıyorum. Bir tanesi 'Mutlaka kazanacağız.' Yürekten katılıyorum. İkincisi, 'Partim aday gösterirse.' Bu parti disiplinini vurgulaması açısından önemli. Çünkü işte 'CHP'nin birden çok adayı olur mu?' gibi tartışmalarının önünü kesen bir mevzu. Partinin kararına saygılı olacak olması, kendisinden beklenen yaklaşımdır. ‘Mutlaka kazanacağız’ derken bahsettiği parti de CHP'dir. Bence son derece kuvvetli bir cümle. Bunun dışında artık CHP aday tartışmalarını bir tarafa bırakıyor. Kazanma konusunda mutabakatımız var. Parti adayını belirleyecek. Onun dışında bir aday söz konusu değil. Ve o adayın etrafında tüm parti kenetlenecek ve seçimi kazanacağız."