CHP Lideri Özel, YSK Başkanı Yener ile bir araya geldi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ile TBMM’de bir araya geldi. Meclis’teki makamında gerçekleşen görüşmede Özel’e Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci eşlik ederken, görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.
Özel’e Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de eşlik etti.
YSK Başkanı Ahmet Yener ve 5 YSK üyesinin görev süresi ocak ayının ikinci haftasında doluyor.