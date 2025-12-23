Giriş / Abone Ol
CHP Lideri Özel, YSK Başkanı Yener ile bir araya geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ile TBMM’de bir araya geldi. Meclis’teki makamında gerçekleşen görüşmede Özel’e Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci eşlik ederken, görüşmenin içeriğine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

  • 23.12.2025 11:59
  • Giriş: 23.12.2025 11:59
  • Güncelleme: 23.12.2025 12:10
Özel’e Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci de eşlik etti.

YSK Başkanı Ahmet Yener ve  5 YSK üyesinin görev süresi ocak ayının ikinci haftasında doluyor.

