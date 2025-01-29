CHP lideri Özel’den Bakan Ersoy’a otel yangını tepkisi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçen hafta Kartalkaya kayak merkezinde bulunan Grand Kartal Otel’de 78 kişinin hayatını kaybettiği yangında yakınlarını kaybeden ailelere taziye ziyaretinde bulundu.

Özel, ilk olarak Kılıçarslan Mahallesindeki Gültekin ailesinin evine gitti. Özel, yangında üç çocuğunu, gelinini ve 4 torununu kaybeden Yüksel Gültekin’i ziyaret ederek taziye dileklerini iletti. Özel, daha sonra yangında kızını ve torununu kaybeden Yusuf Yaman’ı Kasaplar köyündeki evindeki ziyaret etti.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Özel, yangında yakınlarını kaybeden ailelere taziye dileklerini ilettiklerini belirterek, “Hepimizin yüreğini yakan hepimizin yüreğine 78 kez ateş düşüren bütün Türkiye’nin hem gündeminde hem de gerçekleştiği günden bu yana travma yaşatan bir acıya Bolu ev sahipliği yaptı. Böyle acıyı Bolu sırtlanmak zorunda kaldı. İlk gün tüm programlarımızı iptal edip Kartalkaya’ya gelmiştik. Yetişebildiğimiz bütün cenazelere İstanbul, Ankara, Bursa ve Manisa’da biz ve arkadaşlarımız katılmaya çalıştık. Bolu’ya cenazelere gelememiştik buradaki aileleri ziyaret ettik taziye dileklerimizi ilettik. Bir aileden 8 kayıp var. Diğer ailede anne ve kızı yaşamını yitirdi. Baba bir başına kalmış. Bolu’daki iki aile Bolu siyaseti açısından önemli isimler. Anavatan Partisi’nde 5 dönem il başkanlığı yapmış dede, kızını ve torununu kaybetti. Diğeri de AK Parti’nin kurucusu olmuş bir aile. Acı düşerken hepimizin birden gönlüne düşüyor. İyi günde kötü günde birlikte olabilirsek biz milletiz.” diye konuştu.

BAKAN ERSOY’A TEPKİ

Talihsiz bir süreç yaşandığını ifade eden Özel, şunları söyledi:

“Bugün grup toplantısında Sayın Erdoğan ‘mateme yasa uygun siyaset yaptık’ dedi. Gerçekten kendisinin ve benim kullandığım ifadeler böyle ama ben ilk gün otelde Kültür ve Turizm Bakanına da tepki gösterdim. Daha sonra sizlerle de paylaşmıştım. Daha duman tütüyor daha yanıyor içeride torunlar, evlatlar var. Çıkıp Bolu Belediyesini hedef göstermesi son derece yanlıştı. Biz 301 canımızı yitirdiğimiz Soma faciasını yaşadık. İlk önce cenazelere erişilir sonra onlar topraklarına kavuşur sonra taziyesi yapılır ibadeti yapılır günü gelince hesapta sorulur. Siyasilerin burada bilir bilmez hedef göstermek, burada olmaz. Aileler böyle bir provokasyona gelmeyip şu sorumlu bu sorumlu gibi şeylere prim vermedi. Bülent Arınç’tan Devlet Bahçeli’ye kadar Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın sorumluluk almamasını eleştirmeyen kalmadı. Otelin üzerinde kocaman Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın denetimindedir yazılı tabela hala orada duruyorken Kültür ve Turizm Bakanı’nın orada yaptığı iş telaşla yapılmış hiç yakışmayan bir işti. Bugün Erdoğan’ın satır arasında bizdeki sorumlular derken neyi kastettiğini bilmiyoruz ama o gün sayılar açıklansın diye Ankara il kongresini beklemek ne kadar hatalı ise ne kadar kamu vicdanını yaraladıysa bugün de bu sorumluyu görevinden uzaklaştırmak için AK Parti’nin büyük kongresini beklemek o kadar yanlıştır. Sanki kongredeki olağan bir değişiklikmiş gibi bakanı değiştirecek ve böylece AK Parti’li bir bakanın sorumluluğu üzerlerine yapışmayacak. Bu doğru bir iş değil. Büyük kongreyi beklemenin hata olduğunu da ben söyleyeyim.”

TBMM’DE YANGINLA İLGİLİ KURULACAK KOMİSYON DEĞERLENDİRMESİ

Otel yangını ile ilgili TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Özel, “Meclis komisyonu sorumluluk alanına giren konuları yapsın. Esas yapılması gereken bir daha bu felaket yaşanmasın diye bir daha bir aileden 3 çocuk 5 torun birden kül olmasın diye o komisyonun onu çıkarması lazım. Belli ki yetki alanlarında bir karmaşa var. Öyle bir şey oluyor ki orayı bir itfaiyenin denetlemesi lazım ama belediyenin sorumluluk alanında değil. Mutlaka böyle tesislere itfaiye biriminin kurulması düşünün bir itfaiye birimi olsaydı üç dakika içinde suyu sıkmaya başlayacak, çaldığı sirenle herkes uyanacak kayıp ya sıfır olacak ya da çok az olacaktı. Komisyon kurulsun, kanunsa kanun yönetmelikse yönetmelik. Bize bir şey düşüyorsa ana muhalefet olarak Türkiye’de nüfusun yüzde 65’ine hizmet veren bir parti olarak üzerimize düşeni yapalım. Bir daha bunların yaşanmaması için en ileri tedbirlerin alınması lazım.” diye konuştu.