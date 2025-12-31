CHP Lideri Özel’den yeni yıl mesajı: "2026 kavuşmanın, adaletin ve milletin yılı olacak"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklu Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan’ın Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde bestelediği ve ünlü sanatçıların icra ettiği “No:9” isimli parçanın videosunu sosyal medya hesabında paylaşarak "2026; kavuşmanın, adaletin ve milletin yılı olacak" dedi.

"Kent Uzlaşısı" operasyonunda tutuklanan Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, Silivri'deki Marmara Cezaevi'ndeki hücresinde beste yaptı. Şahan, bestesini avukatları aracılığıyla müzisyenlere ulaştırdı. Bunun üzerine bir araya gelen sanatçılar, Şahan’ın bestesini seslendirdi.

"HİÇBİRİMİZ BAŞIMIZI ÖNE EĞMEDİK"

Enstrümantal parça için hazırlanan klibi, Şahan X sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı. CHP Genel Başkanı Özel, Şahan’ın paylaşımını sosyal medya hesabından alıntılayarak şunları kaydetti:

“Kolay bir yıl değildi.

Bazılarımız dört duvar arasında, bazılarımız haksızlığın gölgesinde... Ama hiçbirimiz başımızı öne eğmedik!

Başta haksız yere tutuklu yol arkadaşlarım olmak üzere; güzel memleketimin güzel insanlarının yeni yılını yürekten kutluyorum.

2026; kavuşmanın, adaletin ve milletin yılı olacak!”