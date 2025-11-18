CHP lideri Özel’e fezleke: Gerekçe Akın Gürlek'e hakaret

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın da aralarında bulunduğu 11 milletvekili hakkında dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Özel, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’e yönelik sözleri nedeniyle yargılandığı davanın çıkışında kameraların karşısına geçti. Özel’in konuşmasının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

JET SORUŞTURMA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, İBB operasyonlarında görevli olduğunu söylediği Cahit Cihad Sarı'nın masasındaki beyaz Toros simgesini eleştirdiği için “Tehdit” ve “Hakaret” suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Hakkında soruşturma başlatılan Özel’in dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekenin de Meclis’e sunulduğu öğrenildi.

Fezlekenin, Özel’in 16 Temmuz 2025 tarihinde yaptığı konuşmada, “Akın Gürlek ve Cahit Sarı’ya hakaret ettiği” gerekçesiyle hazırlandığı belirtildi. CHP Lideri Özel’in, “Kamu görevlisine hakaret ettiği” savunuldu.