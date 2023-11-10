CHP lideri Özgür Özel, Ali Babacan'ı ziyaret etti
CHP lideri Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde babasını kaybeden DEVA Partisi lideri Ali Babacan'ı ziyaret etti, baş sağlığı diledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde babası Hilmi Babacan’ı kaybeden Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan’ı parti genel merkezinde ziyaret ederek baş sağlığı diledi.
Bir süredir Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören 85 yaşındaki Hilmi Babacan, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.
Babacan'ın cenazesi, 7 Kasım'da Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde düzenlenen törenle toprağa verilmiş, törene 7. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eski AYM Başkanı Haşim Kılıç, eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Mustafa Sarıgül'ün yanı sıra çok sayıda siyasetçi katılmıştı.