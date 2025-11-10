CHP Lideri Özgür Özel'den 10 Kasım mesajı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ölümünün 87'nci yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Özel, "Mücadele bitmeyecek” ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, ölümünün 87'nci yıl dönümünde sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajla andı. Özel paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Atatürk’ü özlemek, bir ülkeyi özlemek gibi. Aydınlığı, umudu, adaleti… Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlığımızın mimarı, ebedi Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 87. yılında saygı ve minnetle anıyorum. Her şey onunla başladı, arkasındaki halkla sürecek. Mücadele bitmeyecek."