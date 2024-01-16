CHP lideri Özgür Özel'den İYİ Parti'ye çağrı: AK Parti'den ayrışarak kendi bildirgenizi imzalayın

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, asker ölümleri için Meclis'te imzalanan bildirgeyi anımsatarak İYİ Parti'ye çağrıda bulundu. Özel, "AK Parti'den ayrışarak kendi bildirgenizi imzalayın" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Meclis'te asker ölümleri nedeniyle hazırlanan ve partisinin imzalamadığı bildiriyi anımsatan Özel, "Yol gösteren bildirgemizi açıkladık. Onlar için doğruları söylememizin bir önemi yok" diye konuştu.

DEVA Partisi, Gelecek ve Saadet Partisi'nin kendi bildirilerini Meclis'e sunacağını aktaran Özel, İYİ Parti'ye de çağrı yaparak "AK Parti'den ayrışarak kendi bildirgenizi imzalayın" dedi.

DEM Parti ziyaretine yönelik konuşan Özel, "Gizli anlaşma yok demişiz, inatla yalan atıyorlar" ifadelerine yer verdi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asker ölümlerinin ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i telefonla aradığını hatırlatan Özel, "Bazı telefonların gelmesi, gelmemesinden daha kötüdür. Gelmeyen telefonla gurur duyuyorum. Erdoğan'ın gelecek tahayyülünde yer almamak CHP için bir onurdur" ifadelerien yer verdi.

Özel'in konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle:

"Zor ve ağır günlerden geçiyoruz. Üst üste aldığımız şehit haberleriyle bir acı yüreğimizi yakarken, aynı üs bölgesinden yeni bir şehit haberleri aldık. Biz evlerimizde rahatça uyurken bayrağımızın dalgalanması için canlarını feda ettiler. Bir ayda 23 evladımız aynı bölgede şehit oldu. Aynı ezberi tekrarlayanlar, aynı ezberi tekrar etmeye bizleri de peşlerine takmaya ve hesap sormamaya davet ettiler.

Ekonomi kötü ise eleştirirsiniz, iç işlerinde aksaklık vardır eleştirirsiniz ama birileri bir kararı verir tartışmayın der ama oradan sürekli şehit haberi gelir. Evlatlarımız kanı yerde kalmayacak derler ama evlatlarımız kanının üzerine yeni kan akar. Biz konuşuyoruz çünkü evlatlarımızın kanı akmayacak.

Geçici üs bölgesini koruyabileceksek orada kalınmalı, korunamayacaksa ona göre askeri karar gereği yapılır. Bir eksik varsa gidereceksiniz ki bir daha acı haberi almayalım. Dediler ki biz Meclis'e gelip bilgi vermeyiz. Kendi bildirimizi yayınladık. Onlar kınadı, biz PKK'yı lanetledik. Onlardan çok daha sert tepki gösterdik.

"ONLAR İÇİN DOĞRULARIN KIYMETİ YOK"

Onlar için doğruları savunmanın kıymeti yok onların iktidarını sarsmamanın önemi var. PKK dediğimiz halde PKK demedi dediler. Bizleri protesto etmeye kalktılar. Onların sorumluluğunu paylaşmadık. Maalesef cuma akşamı 9 eve daha ateş düştü. Sonra çıkmışlar yine bir kez daha kınama yayınlayalım.

İYİ PARTİ'YE BİLDİRİ ÇAĞRISI

Bugün o iki bakan gelmedikleri Meclis'e geliyorlar. Bu kez Saadet, Gelecek, Deva, Demokrat partiler imzalamadı ve kendi bildirgelerini sunuyorlar. AK Parti, MHP, İYİ Parti birlikte imza atıyorlar. Sahada üyelerinin Cumhuriyetçi olduklarına hiç şüphe duymadığımız geçmişte birlikte olduğumuz, AK Parti ve MHP'yi eleştiren İYİ Parti'nin bunlardan ayrılıp teröre karşı kendi bildirisini imzalamasını istiyoruz. Aksi takdirde üzüleceğiz. Biz kendimizi biliyor muyuz, biz Atatürk'ün partisi olduğunu, milliyetçi olduğumuzu biliyor muyuz, biz kendimize güveniyoruz kim ne yaparsa yapsın.

ERDOĞAN'A TELEFON YANITI

Sen durduğun yerde dur, Atatürk'ün peşinde dur zaman yine seni haklı çıkaracak. Tayyip beyin peşine takılmadık hata mı yaptık. Yine biz başaracağız. AK Parti devletin genleriyle oynadılar. Şimdi devletin başı, bulunduğu makam öyle ve yürütmenin başı, bir terör saldırısı olmuş kime telefon açmış kime açmamış onunla ilgili tartışma yürüyor.

Siz iktidar olarak verilen sorumluluğunu yerine getirirseniz, biz gereğini yaparız. Ama biz bilgi ver dediğimizde, kim oluyor derseniz, bizim taleplerimizi ötekileştirirseniz, bazı liderleri arayıp bazı liderleri aramazsanız, siz her şey olmuşsunuzdur ama devlet adamı olamamışsınızdır. Bazı telefonların gelmemesi gelmesinden daha kötüdür. Gelmemesinden gurur duyuyorum.

Bütün oy veren seçmenlere saygı duyarak telefon ediyor, geleceği tahayyül etmek için telefon ediyor. Onun gelecekle ilgili tasarrufunda olmamak CHP için bir onurdur.

Pençe Kilit ile ilgili zafiyet var mıdır? Üs koşulları gerekli korumaya sahip olmadığı için mi saldırılar önlenemiyor? İlave tedbirler alıyor musunuz? Gözetleme ve keşif yeterli midir? Yeterli değilse neden yeterli değildir? Acil sağlık müdahalesi yeterli midir? GATA'nın, askeri hastanelerin kapatılması, altın saatte kurtarılacak birçok Mehmetçiğin ölümüne sebebiyet vermekte midir? 21 aydır Pençe Kilit Harekatı'nda sonuca neden ulaşılamamıştır?

İsveç'in NATO üyeliği için kıyameti koparıp imzayı atan ve Meclis'e gönderen AK Parti'ye şunu soruyoruz. PKK ve YPG'nin 1. destekçisi olduğunu söylediğiniz ABD'yle siz ilişkiler konusunda nasıl bir irtibat kuruyorsunuz? PKK'yı içeriye dönük ABD destekliyor diyeceksiniz hem de İsveç üzerinden ABD ile F-16 pazarlığı yapacaksınız. NATO, PKK'nın karşısında bir müttefik olarak mı iki yüzlü mü davranacaktır, biz bütün müttefiklerimize bunu soruyoruz.

Ülkedeki ekonomik kriz hakkında değerlendirmelerde bulunan Özel, TÜİK'in açıkladığı gıda enflasyonu verilerine işaret ederek konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ekonomi alanında Türkiye çok kötü yönetiliyor. TÜİK yüzde 72 gıda enflasyonunun arttığını söylüyor. Ama dünya gıda örgütü 2023'te gıda fiyatlarının yüzde 10 düştüğünü açıkladı. Sahte videolar yaptılar, oyu bize vermezsen vatanı böldürecekler deyip, bir kere daha oy alıp iktidarlarını sürdürdüler. 5 vakit ezan okuyan imam ve müezzinlerin özlük haklarını yine CHP savunuyor.

"EZAN, BAYRAK, VATAN DEYİP OY ALDILAR"

Onlar ezan, bayrak, vatan deyip sizden oy alıp, iktidara geldikleri günden bu yana benzin yüzde 80 artmış, 28 Mayıs'tan bugüne, 14 Mayıs'ta mazot 18.50 idi, şimdi mazot 40 lira. Bu iktidar seçimi geçirene kadar yalanla oyları toplayıp sonra size sırtını dönen iktidardır. Zeytinyağı son bir yılda yüzde 180 zam almış durumda. Memura yüzde 49.25 zam verdiler. ENAG'a göre ise zamlar en az yüzde 80 olmalıydı.

Motokuryeler güvende değil, Somalı madenciler güvende değil, trende olanlar güvende değildi. Bir park yıkılıp da topçu kışlası yapılmasın diyenler güvenden değil.

Onların çocukları güvende, onların aileleri güvende, pudra şekerci güvende, ne suçu işlersen işle Süleyman'ın fotoğraf listesine girersen güvendesin.

Sonra bu ülkenin güvenlik sorunu var, sesinizi çıkarmayın. Şunu herlkes bilsin: 1 santimetre verilecek toprağımız yok."