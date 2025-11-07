CHP Lideri Özgür Özel'den Ordu mitingine çağrı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın Ordu'da gerçekleşecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine çağrı yaptı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Ordu'da düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet etti.
X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Sandıktan umudunu kesenler sokağa çıkamıyorlar, çarşıya, pazara gidemiyorlar. Ama biz meydanlarda, milletimizle birlikteyiz. Siyaset yapıyoruz, adalet arıyoruz" diyen Özel, şunları kaydetti:
