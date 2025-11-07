Giriş / Abone Ol
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yarın Ordu'da gerçekleşecek “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingine çağrı yaptı.

Güncel
  • 07.11.2025 23:49
  • Giriş: 07.11.2025 23:49
  • Güncelleme: 08.11.2025 00:03
Kaynak: Haber Merkezi
CHP Lideri Özgür Özel'den Ordu mitingine çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Ordu'da düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet etti.

X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Sandıktan umudunu kesenler sokağa çıkamıyorlar, çarşıya, pazara gidemiyorlar. Ama biz meydanlarda, milletimizle birlikteyiz. Siyaset yapıyoruz, adalet arıyoruz" diyen Özel, şunları kaydetti:

Sandıktan umudunu kesenler sokağa çıkamıyorlar, çarşıya, pazara gidemiyorlar.

Ama biz meydanlarda, milletimizle birlikteyiz.
Siyaset yapıyoruz, adalet arıyoruz.

Yarın 68’inci eylemimizde Ordu’da buluşuyoruz!

8 Kasım Cumartesi | 15.00 | Cumhuriyet Meydanı – Ordu pic.twitter.com/6f9rGhvgFI

— Özgür Özel (@eczozgurozel) November 7, 2025

