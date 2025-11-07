CHP Lideri Özgür Özel'den Ordu mitingine çağrı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yarın Ordu'da düzenleyecekleri mitinge yurttaşları davet etti.

X sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda "Sandıktan umudunu kesenler sokağa çıkamıyorlar, çarşıya, pazara gidemiyorlar. Ama biz meydanlarda, milletimizle birlikteyiz. Siyaset yapıyoruz, adalet arıyoruz" diyen Özel, şunları kaydetti: