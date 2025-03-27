CHP Lideri Özgür Özel: Ekrem İmamoğlu dışında bir alternatif yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından başlayan sürece dair açıklamalarda bulundu.

Özel, partinin bundan sonraki yol haritasını açıkladı.

Özel, "Erken seçim talebinin güçlendirileceği bir kampanya başlatacağız bayramda. Bayramdan sonra da büyükşehirler; Ankara, İzmir, Antalya, Mersin, Adana, Trabzon ve Bursa’da büyük mitinglerle devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı için Ekrem İmamoğlu dışında bir adaylarının olmadığını söyleyen Özel, "Ekrem İmamoğlu dışında bir alternatif yok. Ekrem İmamoğlu, bizim cumhurbaşkanı adayımız. Ekrem İmamoğlu’nu adaylaştırmak için diploma iptaline bir dava açtık. Çok yakın zamanda sonuç alacağımızı düşünüyorum. Çünkü çok hukuk dışı bir şekilde iptal edildi" diye konuştu.

Ekrem İmamoğlu'nun içeride de olsa dışarıda da olsa adayları olduğunu vurgulayan Özel, "Ekrem İmamoğlu hapiste yatar, kitabını okur, biz onun adına o seçimi kazanırız" dedi.

İBB binasında geçici olarak kullandığı ofiste Sözcü yazarı Güney Öztürk’ün sorularını yanıtlayan Özel, 7 gündür İBB binasında kaldığını, genel sekreterin odasındaki bir kanepede yattığını belirterek, “Bu sadece bir protesto değil, bir darbe girişimine karşı halk direnişiydi” dedi.

Fotoğraf: Sözcü Gazetesi

Saraçhane’ye eşyalarıyla geldiğini, miting alanından hiç ayrılmadığını vurgulayan Özel, yaşananların bir “darbe mekaniği” ile ilerlediğini ve iktidarın halkın iradesini hedef aldığını söyledi. Özel, “Her darbenin sembol mekanı olur. Bu kez o mekan Saraçhane’ydi” ifadesini kullandı.

“İLK 150 BİN KİŞİ, KORKU BARİYERİNİ YIKTI”

Özel’e göre Saraçhane direnişini tarihsel kılan en önemli nokta, ilk günkü 150 bin kişilik katılım oldu. İstanbul Valiliği’nin mitingleri yasakladığı, toplu ulaşımların kesildiği bir ortamda on binlerce kişinin meydana aktığını hatırlatan Özel, “Beşinci gün gelen 1.5 milyon kişi elbette çok değerliydi. Ama ilk gün gelen 150 bin kişi, korku bariyerini yıktı. Onlar güvenlikli bir gösteriye değil, baskıya rağmen sokağa çıktı. O ilk gecede her şey değişti” dedi.

Özel, İstanbul Üniversitesi’nden 1500 öğrencinin bariyerleri aşarak Saraçhane’ye katıldığını, Vatan Emniyet önündeki kalabalığın da mitinge eklendiğini hatırlatarak, “İşte o gece kalabalıklar birleşti ve gerisi geldi” dedi.

“BU ODAYA GELDİM VE ÇIKMADIM”

İBB binasındaki genel sekreter odasında yattığını belirten Özel, “Saraçhane sadece bir alan değil, bir simgeydi. Ekrem Başkan’a kayyum atamak istediler. Biz bu saldırıyı halkın katılımıyla püskürttük. Yerine bir belediye başkanvekili seçerek, seçilmişe teslim edeceğiz” dedi.

“MALTEPE’DE BÜYÜK MİTİNG, ARDINDAN ANADOLU TURU”

Özgür Özel, Saraçhane’den sonraki yol haritasını da paylaştı. Alan oylamasıyla Maltepe’de büyük bir miting düzenlenmesine karar verdiklerini, ardından resmi bayramlaşmaya katılmayarak Anadolu’ya yayılacaklarını açıkladı. Bayram süresince 81 il ve 973 ilçede halkla bir araya geleceklerini belirten Özel, bayram sonrası ise büyükşehirlerde mitinglerle devam edeceklerini söyledi.

Ayrıca İmamoğlu’nun ön seçim sürecinin hızlanması için büyük bir imza kampanyası başlatacaklarını duyuran Özel, “Hedefimiz Erdoğan’ın son seçimde aldığı oy kadar, yani yaklaşık 28 milyon imza toplamak” dedi.

“EKREM İMAMOĞLU TEK ADAYIMIZ”

Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda tartışmalara noktayı koyan Özel, “Ekrem İmamoğlu dışında bir adayımız yok. Diploma iptaline karşı açılan davadan olumlu sonuç bekliyoruz. O içerde de olsa dışarda da olsa bizim adayımız. Gerekirse cezaevinden kitap yazar, biz onun adına seçimi kazanırız” diye konuştu.

“FETÖ’CÜLERİN YÖNTEMLERİ SARAYDA”

Yargı süreçlerindeki usulsüzlüklere dikkat çeken Özel, sahte deliller ve gizli tanıkların devreye sokulduğunu söyleyerek, “Bunlar FETÖ döneminin yöntemleri. FETÖ firarda ama yöntemleri sarayda, kimi Beştepe’de kimi adliye koridorlarında” ifadelerini kullandı.

DİLEK İMAMOĞLU: EKREM İÇERİDE ARI GİBİ ÇALIŞIYOR

Dilek İmamoğlu da yaşadıkları süreci değerlendirdi. Kendisine ve ailesine yönelik ahlaksız saldırılara karşı halkın desteğinin büyük bir güç verdiğini söyleyen İmamoğlu, “Ülkemizin adaletsizlikler ve hukuksuzlukla boğuştuğu bir süreçten geçiyoruz ama dayanışma bize umut veriyor” dedi.

Siyasete doğrudan girmeyi düşünmediğini vurgulayan Dilek İmamoğlu, “Bizim evin siyasetçisi Ekrem’dir” diyerek, cezaevindeki eşi hakkında şu sözleri kaydetti: “Ekrem son derece iyi. Hücresinde masasını kurmuş, kağıdı, kalemi elinden düşmüyor. Aynı tempoda üretmeye devam ediyor.”