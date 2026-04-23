CHP lideri Özgür Özel ile TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki arasında gündem olan 'çay' diyalog

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla düzenlenen resepsiyona katıldı. Özel burada basın mensuplarıyla da bir araya geldi ve soruları yanıtladı. Bir dizi sorunun ardından TGRT Haber Genel Yayın Yönetmeni Ercan Seki Özel'e "Efendim, TGRT Genel Yayın Yönetmeni olarak bir çay alacağım var sizden" dedi. Bunun üzerine Özel, "Olur ama tabii o çayı içeceğimiz zaman şöyle bir şey var; bizim kanalda "hükümeti eleştiren KJ olmayacak, bunu kaç kere söyleyeceğim" diye WhatsApp'tan yazı yazan birisine dikkat etmek lazım" diye yanıt verdi.

İşte Özel ile Seki arasında yaşanan diyalog:

Seki: Efendim, TGRT Genel Yayın Yönetmeni olarak bir çay alacağım var sizden. Ama miting meydanlarında sürekli 'TGRT, TGRT' dediğiniz için çay içmeye gelemiyorum. İlk fırsatta bir çay borcunuzu ödeyin.

Özgür Özel: Şöyle... Fatih Bey de bilir. Çok zor günlerinde biz fatih bey'e siz geçmişte bize bunları yaptınız demedik ve Ankara Masası'na gittik, konuk olduk. Bizim kişilerle bir sorunumuz yok ama büyük bir haysiyet cellatlığıyla karşı karşıyayız. Sizin yayınlarınızda size Furkan Torlak tarafından, gerçekle hiçbir bağı olmayan bilgiler pas ediliyor ve onlar hiçbir süzgeçten geçirilmeden arkadaşlarımıza ve bize haysiyet cellatlığı yapılıyor. Benim kızımın evinin fotoğrafları yayınlanıyor, adresi söyleniyor, dünya kadar yalan atılıyor. Ben yine de bütün saygımı koruyorum. Sadece bu yapılan işin yanlış bir iş olduğunu ve halkta bir karşılığının olmadığını ifade ediyorum.

Her zaman çaya da bekleriz, sohbete de bekleriz. Gazeteciye saygımız çok ama haysiyet cellatlığına teslim olmayız.

Seki: Bir çay bazen her şeyin ilacıdır.

Özgür Özel: Olur ama tabii o çayı içeceğimiz zaman şöyle bir şey var; bizim kanalda "hükümeti eleştiren KJ olmayacak, bunu kaç kere söyleyeceğim" diye WhatsApp'tan yazı yazan birisine dikkat etmek lazım.