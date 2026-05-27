CHP Lideri Özgür Özel'in acı günü: Amcası Necati Özel yaşamını yitirdi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in amcası Necati Özel, Manisa'da geçirdiği kalp krizi sonucu 82 yaşında hayatını kaybetti. Necati Özel'in cenazesi 28 Mayıs Perşembe (yarın) günü düzenlenecek törenle toprağa verilecek.
Kaynak: ANKA
Edinilen bilgiye göre, Manisa'da yaşayan Necati Özel geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Özel’in vefat haberi, ailesi ve yakın çevresinde büyük üzüntü yarattı.
Necati Özel’in cenaze programı da netleşti. Özel'in cenazesinin, 28 Mayıs 2026 Perşembe günü öğle namazını müteakip Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde bulunan Hatuniye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.