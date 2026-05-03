CHP Lideri Özgür Özel Karabük'te Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'nde konuşuyor

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ve belediye başkanlarının tutuklanmasının ardından her hafta düzenlenen "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin 107'incisi Karabük'te gerçekleşiyor. Miting'de Özel'in konuşması öncesinde Ekrem İmamoğlu'nun gönderdiği mesaj okundu. İmamoğlu mesajında "Çırpındıkça batan mevcut iktidar, millet egemenliğine son vermeye çalışmaktadır" dedi. Miting, Özel'in konuşmasıyla devam ediyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabük'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşuyor.
Mitingde ilk olarak CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.
Ardından kürsüye Özgür Özel çıktı.
Konuşmasına Karabük'te yapılan çalışmalara değinerek başlayan Özel, hemen ardından emeklilerin durumuna değindi.
AKP döneminde emeklilerin her geçen daha da yoksullaştığını söyleyen Özel konuşmasına devam ediyor:
ÖZEL'DEN EMEKLİ MESAJI: "VASATI NEDEN KABUL EDELİM?"
"İki emekli bir araya gelse açlık sınırını ancak geçiyor. 5 emekli bir araya gelse yoksulluktan kurtulamıyor.
Böyle bir düzen kurdular. Bizim emekliler için en önemli vaadimiz şudur. CHP iktidarında 100 gün içinde en düşük emekli maaşı bir asgari ücrete çıkarılacak.
Bu gerçekleştirilmesi zor bir vaat gibi görünüyor. Hiç öyle değil. Bu ülkede en büyük sorun vasata, kötüye razı edilmek ve bunu kabullenmek. Ne münasebet kabulleniyoruz. Hangisi yaşam koşullarından taviz veriyor da emekli versin? Niçin emekli yaşamından taviz versin?"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in, önümüzdeki ilk genel seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak ilan ettiği seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarının tutuklanmasının ardından başlatılan “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” buluşmalarının Türkiye ayağının bu haftaki durağı Karabük oldu. İmamoğlu’nun Silivri’den Karabük’e yolladığı mektubu CHP Karabük İl Başkanı Vedat Yaşar kamuoyu ile paylaştı.
İMAMOĞLU: ÇIRPINDIKÇA BATAN MEVCUT İKTİDAR, MİLLET EGEMENLİĞİNE SON VERMEYE ÇALIŞMAKTADIR
İmamoğlu, Yaşar tarafından kamuoyu ile paylaşılan mektubunda şu ifadeleri kullandı:
“Köklü tarihiyle, güzel coğrafyasıyla yaşayan canım Karabük, merhaba… Silivri’den Karabük’ün yiğit insanlarına selam olsun… Değerli hanımefendiler, kıymetli beyefendiler, sevgili gençler, güzel çocuklar; sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyorum, büyük bir hasretle kucaklıyorum. Karabük’te buluşmamıza vesile olan, büyük mücadelemizi ve güçlü direncimizi temsil eden il başkanım Vedat Yaşar’a ve onun nezdinde tüm örgütümüze şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli kardeşlerim, tam 106 yıl önce, bir 23 Nisan günü, yüreğinde bağımsızlık ateşini taşıyan bu millet, Gazi Mustafa Kemal Atatürk liderliğinde tüm dünyaya şunu ilan etti: ‘Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.' O gün bu büyük millet, tarihin seyrini değiştirerek, kendi geleceğini ancak ve ancak kendi iradesinin belirleyeceğine karar verdi. Ancak bu büyük irade, bağımsızlığını kazandıktan 106 yıl sonra bugün büyük bir tehditle karşı karşıyadır. Çırpındıkça batan, kendi yarattığı kumpasların içinde yok olma sürecine girmiş mevcut iktidar, devletin tüm kurumlarının üzerine çökerek, millet egemenliğine son vermeye çalışmaktadır.”
“BU İKTİDARIN KOLTUĞUNU KORUMAK DIŞINDA HİÇBİR AMACI KALMAMIŞTIR”
“Vatandaşın seçimle iş başına getirdiği, yetki verdiği Cumhuriyet Halk Partili belediye başkanlarına gece yarılarında, delilsiz ve hukuksuz yargı operasyonlarıyla saldıran bu iktidarın koltuğunu korumak dışında hiçbir amacı kalmamıştır. Milletin desteğini ve güvenini yitirdiği, vatandaşına büyük haksızlıklar ve adaletsizler yaşattığı için bir daha asla seçim kazanamayacağını bilen bu iktidarın kendi menfaatinden başkasını gözü görmemektedir. Madencinin, emeklinin, kadınların ve çocukların hayat mücadelesini önemsemeyen güç sahipleri, bu ülkenin esas sorunu haline gelmiştir. İktidar sahipleri değişmedikçe milletin sorunları çözülemez. Milletimize ve onun temsilcilerine karşı baskıyı ve zorbalığı artıranlara karşı biz de cesaret ve direncimizi artırıyoruz. Korkmadan sinmeden, azim ve kararlılıkla mücadelemize devam ediyoruz.”
“TÜRKİYE’Yİ TÜM KURUMLARINDA ADALETİN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ BİR ÜLKE YAPACAĞIZ”
“Bu büyük mücadelenin sonucunda Türkiye’yi hak ettiği değere kavuşturacağız. Bu aziz milletle birlikte, Türkiye’yi tüm kurumlarında adaletin hüküm sürdüğü bir ülke yapacağız. 86 milyonluk ülkemizin her bir ferdi evde, sokakta, iş yerinde, hastanede ve adliyede güvende olduğunu hissedecek. Ülkemiz; geçim derdi çekmeden, gelecekten korkmadan yaşayan, özgür ve mutlu insanların ülkesi olacak. Türkiye çalışacak, üretecek, kazanacak ve adilce paylaşacak. Devletin kudretli ve adaletli eli her vatandaşına aynı özen ve şefkatle uzanacak. Bu meydan ve ülkenin dört bir yanındaki meydanlar hakkını arayan, geleceğine sahip çıkan on milyonların sesiyle yankılanıyor: Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir… Tarihin hiçbir döneminde zalimlere geçit vermeyen, her koşulda baskıya, zorbalığa ve adaletsizliğe direnen, haysiyetinden ödün vermeyen bu güçlü irade ilelebet yaşayacak. Her şey çok güzel olacak. Ekrem İmamoğlu. Silivri Zindanı.”