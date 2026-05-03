CHP Lideri Özgür Özel Karabük'te Millet İradesine Sahip Çıkıyor Mitingi'nde konuşuyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Karabük'te "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinginde konuşuyor.

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar kapsamında tutuklanan İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve diğer CHP'li belediye başkanlarına yönelik operasyonlara tepki amacıyla düzenlenen 'Millet İradesine Sahip Çıkıyor' mitingi bu hafta Karabük'te düzenleniyor.

Mitingde ilk olarak CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun mesajı okundu.

Ardından kürsüye Özgür Özel çıktı.

Konuşmasına Karabük'te yapılan çalışmalara değinerek başlayan Özel, hemen ardından emeklilerin durumuna değindi.

AKP döneminde emeklilerin her geçen daha da yoksullaştığını söyleyen Özel konuşmasına devam ediyor:

ÖZEL'DEN EMEKLİ MESAJI: "VASATI NEDEN KABUL EDELİM?"

"İki emekli bir araya gelse açlık sınırını ancak geçiyor. 5 emekli bir araya gelse yoksulluktan kurtulamıyor.

Böyle bir düzen kurdular. Bizim emekliler için en önemli vaadimiz şudur. CHP iktidarında 100 gün içinde en düşük emekli maaşı bir asgari ücrete çıkarılacak.

Bu gerçekleştirilmesi zor bir vaat gibi görünüyor. Hiç öyle değil. Bu ülkede en büyük sorun vasata, kötüye razı edilmek ve bunu kabullenmek. Ne münasebet kabulleniyoruz. Hangisi yaşam koşullarından taviz veriyor da emekli versin? Niçin emekli yaşamından taviz versin?"

