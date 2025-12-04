CHP lideri Özgür Özel, kurultayın ardından ilk kez canlı yayına çıkıyor
39’uncu Olağan Kurultay’da dördüncü kez CHP Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel, bu akşam saat 20.00'de Halk TV’de canlı yayın konuğu olacak. Yayın, Özel'in kurultayın ardından katıldığı ilk canlı yayın olacak.
CHP lideri, saat 20.00'de başlayacak canlı yayında gazeteciler Kürşad Oğuz, Sinem Fıstıkoğlu ve Gökmen Karadağ'ın sorularını yanıtlayacak.