CHP Lideri Özgür Özel Kuzey Kıbrıs’ta

Kuzey Kıbrıs’ın yarın yapılacak 42. kuruluş yıl dönümü kutlamaları için Lefkoşa’ya giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Toplumsal Adalet ve Mücadele (TAM) Partisi ile Toplumcu Demokrasi Partisi’ni (TDP) ziyaret ederek Genel Başkanlar Serdar Denktaş ve Zeki Çeler ile görüştü.

Özel’e; eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın, Dışişleri Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Ticaret Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Necati Yağcı, Ankara Milletvekili Semra Dinçer, PM Üyesi Sinem Kırçiçek, Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ve CHP KKTC Birlik Başkanı Mustafa Yürükcü’den oluşan CHP heyeti eşlik etti.

Özel, Kuzey Kıbrıs temasları kapsamında TAM Parti Genel Merkezi’ni ziyaret ederek burada Genel Başkan ve kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ve beraberindeki heyetle görüştü. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti ve yaklaşık bir saat sürdü.

Özel ardından TDP Genel Merkezi’ne giderek burada Genel Başkan Zeki Çeler ve heyetiyle bir araya geldi. Yine basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme bir saat sürdü.