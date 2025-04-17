CHP Lideri Özgür Özel, Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu'yla görüştü

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tutuklanan ve görevden alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nu, Silivri Cezaevi'nde (Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu) ziyaret etti.

"HANİ İDDİANAME?"

Çıkışta açıklama yapan Özel, şunları söyledi:

"Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u birlikte yönettiği ekipten bir suç örgütü çıkarma zorlamasıyla alınan yetkili bürokratlarının neden burada olduklarına dair hiçbir fikirleri yok. Gerçekten insan üzülüyor ve utanıyor. Bu zulüm sürdükçte ileride verecekleri hesabın süresi de uzayacak. Kimseyi çocuğuyla, ailesiyle tehdit etmeyin. Ne demek benim istediğim şekilde ifade vermiyorsun? Bomboş iddianame. Buradan İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı'na sesleniyorum. Hani iddianame? Adalet Bakanı'na sesleniyorum. Bütün ifadeler elinde. Hadi iddianameyi yazın da görelim. Her tuttuğunuzda elinizde kaldı. Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısını tekrarlıyorum. Biz 'terörsüz Türkiye'ye varız. Bütün duruşmaları davayı TRT'den yayınlayın. Veremeyeceğimiz hesabımız yok. O zaman yepyeni bir Türkiye başlayacak. Herkes üzerine düşen cesareti göstersin. Ekrem Başkan hem İBB'nin seçilmiş başkanı hem de bizim cumhurbaşkanı adayımız olarak çalışıyor.

Siz kimsiniz AYM kararına uyanları suçluyorsunuz? Numan Bey'i nezaketle uyarıyorum. Siz, 'Beni destekleyin' dediniz. Ben de 2 senelik çıkartacağım, siz tarafsız olursanız sizi destekleyeceğim dedim. Şimdi zurnanın zırt dediği yerdeyiz. Karar AYM'den, okutan TBMM Başkanvekili. Yetkiyi kullanacaksan okutulan kararın arkasında duracaksın."

İsmet Büyükataman'ın açıklamasına da cevap veren Özel, "3 T ile yanıt vereyim: Terbiyesizlik, terbiyesizlik, terbiyesizlik" dedi.