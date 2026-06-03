CHP Lideri Özgür Özel: Sonunda sokağın dediği olur, butlan yönetimi muhalefet edemez

CHP Lideri Özgür Özel, gazetecilerle bir araya geldi. CHP TBMM Grup Yönetim Kurulu Salonu'nda düzenlenen buluşmada Özel, güncel siyasi gelişmelere yönelik kritik değerlendirmelerde bulundu.

Adalet Bakanı Akın Gürlek ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye gerçekleştirdiği ziyaretle ilgili değerlendirmeleri sorulan Özel, “Ümit ediyorum Devlet Bey, bu meseleden duyduğu rahatsızlığı dile getirmiştir. Onun dışında, Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanı, aynı gün değişmişleri. Eş zamanlı göreve başladılar. Yaşadığımız sürece bakında o da o Kabine değişikliğinin bize özel olduğunu anladık” diye konuştu.

MECLİS’TEKİ FEZLEKE

Özel, “Dokunulmazlığınızın kaldırılacağı yönündeki iddialarla ilgili yorumunuz nedir?” sorusuna ise şu yanıtı verdi:

“Meclis’in bayatlamayan haberi fezleke haberidir. O yüzden bir endişem yok. Kendisi ile ilgili endişe duyan birisi zaten CHP Genel Başkanlığına soyunmaz. Türkiye’de çok partili siyasi yaşamın geleceği açısından endişem var ama. Bir Asliye Hukuk hakimi ya da o kabul etmezse İstinaf Mahkemesi heyeti, istediği seçimi yok hükmünde sayabilir.

Ceza Davası’nı da beklemediler. Hukuk davasının ceza davasını beklememesi tamamen bir hukuksuzluk. Türkiye demokrasi açısından endişem var, kendim açısından bir endişem yok”

KURULTAY TARTIŞMASI

CHP Lideri Özel’in, “Kurultay yapılmasına yönelik nasıl bir yol haritası izleyeceksiniz?” sorusuna yanıtı şu oldu:

“Partinin butlan yönetimi ile Adalet Bakanlığı tandem oynuyor. Şu anda da 804 ıslak imzalı kurultay talebi var delegelerden. Giderek artıyor sayı. Karşımızda meşru siyasi rakiplerimiz yok. Karar kesinleşmediği için kurultay yapılamayacağını söyleyenler var. O zaman avukatın bize sorsun, Yargıtay’daki başvuruyu çeksin, karar kesinleşir zaten.

Önemli olan iyi niyet olsun. Butlan kararında, büyük bir tutarlılık görüyorum. Hükümet, ‘Benim ne alakam var’ diyor, diyor da Adalet Bakanın neden çıkıp da ‘Harika bir karar oldu’ diyor. Mahkeme kararını yok mu sayacaksınız diye soruyorlar.

Kurultay için tüm yolları deneyeceğiz. AYM kararı var. Bu karara istinaden, Kemal Bey’in toplaması gerekiyor kurultayı. Yargıtay’a başvurduk, tedbir kararına itirazın geri çekilmesisin, ‘Bir hakkın kötü kullanılması’ olduğunu ifade ettik. Bu tıkanmışlık ancak Yargıtay'ın kararı ile aşılabilir.”

“SONUNDA SOKAK KAZANIR”

Özel, “Sokağa rağmen siyaset olmaz” diyerek, “Sokağın sesini dinlediğinin” altını çizdi. Kurultayda da gün boyunca, “Delege sokağın sesini dinle” sloganlarının atıldığını vurgulayan Özel, “Kimin ne dediğinin, ne yaptığının önemi yok, sonunda sokak kazanır. Halkın istediği olur. Bu rüzgarı kimse engelleyemez” ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU İLE GÖRÜŞME

Kılıçdaroğlu ile görüşüp görüşmeyeceği yönündeki sorunun ardından Özel, “Mutlak butlan” kararının çıktığı gün yaşanan diyaloğu anlattı:

“Kemal Bey butlan kararından sonra beni aradı. Açamamıştım sonra kendisini aradım. ‘Ne yapmak lazım?’ diye sordu. Kurultay yapmak lazım dedim, ‘Yapamazsın diyorlar’ dedi. Ben de isterse yapılabileceğini söyledim. O an kendimi 2023 Haziran ayında hissettim.

Seçim kaybedilmişti, Kemal Bey bir programa katılacaktı, ‘Ne diyeyim?’ diye sordu. Dedim ki yeniden aday olup olmayacağınız sorulur, sakın olacağım demeyin, kurultaya gideceğiz deyin. ‘Öyle bir talep mi var ya?’ diye sordu o zaman da.

O dönem, Kemal Bey’in bir akil insan pozisyonuna gelip partiyi kurultaya götürmesi gerektiğini söylemiştim. Aksi halde felaketin geleceğini belirtmiştim. Nitekim öyle de oldu. Kurultayda seçim kaybederek görevden uzaklaştı. Bugün o dönemki öfkenin daha fazlası var.

Sokağı dinlememek, duygu durumunu ölçmemek, seçmenin eleştirisine duyarsız kalmanın nelere yol açacağı ortadaydı. Kemal Bey bu durumu önemsemedi. Mutlak Butlan kararını bayramdan önce, bayramda ne de olsa sönümlenir diye aldılar. Bayram bitti öfke bitmedi, daha da büyüdü.

BUTLANCILAR EMPATİ BEKLEMESİN

Bir butlancı, herhangi bir zaman geçince vatandaş benimle empati yapar, sempati duyar diye beklemesin.”

ÇARESİZLİK LİSTESİ

CHP’li Özel, Kılıçdaroğlu’nun MYK’sini ise şöyle değerlendirdi:

“Gayet normal bir liste. Görevi kabul etmeyenler vardı biliyorsunuz. O liste bir çaresizliği çağrıştırıyor. Yedi kişilik bir MYK açıklayacağım deyip 19 kişilik MYK açıklıyorsan, MYK’ya sokmayacağın isimleri yanında tutamayacağını gösterir. Mutlak bir sadakat değil, mutabakat üzerinden sadakat sağlamaya yönelik bir liste.

“MÜCADELE CHP’DE YAPILACAK”

Özel, “Yeni bir parti kurulacak mı?” sorusuyla ilgili ise şu değerlendirmelerini kayda geçirdi:

“Yeni partiyi biz hep felaket senaryosu için düşündük. Partinin seçime girememesi halinde ikinci partiyi hazır etmek lazım olabilir. Biz bunu, CHP’yi bırakıp bu partiye geçiyoruz diye bir kararımız yok. Bunun adı, CHP’yi aşan bir büyük iktidar yürüyüşü. Ama bu partiyi terk ederek değil, partide mücadele ederek yapacağız. Şu anda parti zaman kaybediyor, seçim yaklaşıyor.

Butlandaki arkadaşlara partiyi bıraksanız, CHP artık muhalefet yapamaz. ‘Erdoğan ile müzakere olamaz mücadele olur’ diyenlerin ne müzakereler yaptıklarını gördük. Bu iktidara muhalefet etme imkanları kalmadı artık.

Bugün Kemal Bey’den görev yapan Necdet Saraç’ın son yaptığı ankete bakın. Artık oradan bir muhalefet çıkmaz.”

İMAMOĞLU'NA GENEL BAŞKANLIK TEKLİFİ

Özel, tutuklu İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cezaevindeyken Genel Başkanlık teklif edildiğini savundu.

Özel iddiasını şu ifadelerle açıkladı:

''Ekrem İmamoğlu tutuklandığında eşine ilk ziyarete gidenlerden birisi Kemal Bey'di. Ekrem Bey'i cezaevinde ziyaret ettiler. Ekrem Bey'e defalarca, 'birlikte olalım, Özgür Bey'i dışlayalım dediler.' Ekrem Bey cezaevindeyken Genel Başkanlık teklif ettiler.''