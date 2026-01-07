CHP Lideri Özgür Özel, Tayfun Kahraman'ı ziyaret edecek

CHP Lideri Özgür Özel, bugün cumhurbaşkanı adayları Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etmesinin ardından 2 Ocak tarihinden beri hastanede tedavi gören Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ı ziyaret edecek.

CHP Lideri Özgür Özel bu akşam yapılacak olan Beykoz mitingi öncesinde 23 Mart tarihinden bu yana tutuklu olan CHP'nin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu 28. kez ziyaret için Silivri'ye Cezaevi'ne gitti.

Halk TV muhabiri Gamze Altunay'ın Silivri'den aktardığı bilgilere göre, yeni yılın ilk ziyaretinin ardından cezaevinden çıkıp Cerrahpaşa Hastanesi'ne gidecek olan Özgür Özel, Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ı ziyaret edecek.

Kendisine bir hafta yatış verilen Kahraman, hakkında AYM sürekli bir şekilde takip altında tutulması gerektiğini belirtmişti.

AVUKATLARI FELÇ KALMA RİSKİ VAR DEMİŞTİ

Gezi davası nedeni ile yıllardır cezaevinde bulunan Kahraman, MS atağı geçirmesinin ardından 2 Ocak’tan bu yana Cerrahpaşa Tıp Fakültesi’nde tedavi altında.

Kahraman'ın avukatı Cansu Çifçi, Kahraman’ın bir bacağında güç kaybı yaşadığını, yürürken zorlandığını ve felç kalma riskinin bulunduğunu açıklamıştı.