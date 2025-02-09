CHP Lideri Özgür Özel’den talimat: Sahte içki ölümlerine ilişkin heyet oluşturuldu
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sahte içki kaynaklı ölümleri araştırmak üzere bir heyet görevlendirdi. 103 kişinin hayatını kaybettiği olaylarla ilgili CHP heyeti, sahte içki vakalarını inceleyerek kapsamlı bir rapor hazırlayacak.
Türkiye genelinde sahte içki nedeniyle artan ölüm vakalarının ardından Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) harekete geçti.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, konuyu araştırmak üzere bir heyet görevlendirdi.
Son verilere göre, sahte alkol kaynaklı ölümlerin İstanbul’da 70, Ankara’da 33 kişiye ulaştığı belirtiliyor.
CHP’nin oluşturduğu heyet, sahte içki vakalarını yerinde inceleyerek, mağdur yakınlarıyla görüşüp kapsamlı bir rapor hazırlayacak.
Heyette CHP Genel Başkan Yardımcıları Gamze Taşcıer, Dr. Zeliha Aksaz Şahbaz, Gülşah Deniz Atalar ile Ankara Milletvekilleri Dr. Aylin Yaman ve Deniz Demir yer alıyor.
CHP heyeti, bugün saat 13.00’te Etlik Şehir Hastanesi’ni ziyaret ederek açıklama yapacak.
Hazırlanacak raporun, sahte içkiyle mücadeleye yönelik önlemler ve sorumluluklara dair detaylar içermesi bekleniyor.