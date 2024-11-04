CHP'liler kayyumlara karşı AKP'li Güngören Belediyesi'nde oturma eylemine başladı

Ülkenin dört bir yanında kayyumlara karşı eylemler sürüyor. İstanbul'daki AKP'li Güngören Belediyesi'nde kayyumlara karşı oturma eylemi başladı. Güngören Belediye Meclisi'nin CHP'li üyeleri Meclis salonunda oturma eylemi başlattıklarını açıkladı.

CHP Meclis Grubu'ndan yapılan açıklamada, "Güngören belediye Meclisi'nde kayyum atamaları, Esenyurt Belediyesi'nde bu gün yaşanan partimizin isminin grup odasından indirilmesi, meclis üyelerimizin zorla belediye binasından çıkarılmasını protesto etmek için bir günlük oturma eylemi başlattık belediyeler halka ait yerleridir. Atanmış kayyumların iradesine boyun eğmeyeceğiz" denildi.