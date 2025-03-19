CHP'liler parti genel merkezinde önünde toplandı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) yaptığı çağrının ardından yurttaşlar parti genel merkezi önünde toplandı.

CHP'liler, İstanbul dışındaki il ve ilçe binalarında bir araya geliyor.

Ankara'da da CHP Genel Merkez binası önünde yurttaşlar bir araya geldi.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel açıklamalarda bulunuyor...

"Değerli yurttaşlarımız Cumhuriyet Halk Partisi ve Ekrem İmamoğlu adalet talep eden herkesin ortak iradesidir. Bu mücadele 86 milyonunun geleceğine sahip çıkma mücadelesidir.

Ayrıntılar geliyor...