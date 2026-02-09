CHP'lilerden Mesut Özarslan'a tepki: ''Biz irademizi Saray fermanlarına teslim edenlerden olmadık''

Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa ettiğini açıklaması, parti yönetiminden sert tepkilerle karşılandı.

CHP’li kurmaylar, istifayı “kişisel çıkar” ve “siyasi ilkesizlik” olarak değerlendirirken, Özarslan’ın Genel Başkan Özgür Özel’e yönelik sözlerine tepki gösterdi.

31 Mart yerel seçimlerinde elde edilen başarının örgütlü emeğin ürünü olduğunu vurgulayan parti yöneticileri, “CHP ilkesizce saf değiştirenlerin değil, bedel ödemeyi göze alanların partisidir” mesajı verdi.

Açıklamalarda parti içi birlik ve mücadele vurgusu dikkat çekti.

"HALKIN OYLARIYLA SEÇİLMİŞ BİR BELEDİYE BAŞKANININ KENDİ KİŞİSEL İKBALİ İÇİN İSTİFA ETMESİ SİYASİ AHLAKLA BAĞDAŞMAZ

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifa açıklamasında Genel Başkan Özgür Özel hakkındaki sözlerine ilişkin, "Halkın helal oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanının kendi kişisel ikbali için istifa etmesi siyasi ahlakla bağdaşmaz. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifası açık bir siyasi ilkesizlik örneğidir. Unutmasınlar ki Genel Başkanımız bu kirli odakların korkulu rüyası olmaya devam edecektir” dedi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın Özgür Özel hakkındaki ifadelerine tepki gösterdi. Emir, şunları kaydetti:

"Halkın helal oylarıyla seçilmiş bir belediye başkanının kendi kişisel ikbali için istifa etmesi siyasi ahlakla bağdaşmaz. Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın istifası açık bir siyasi ilkesizlik örneğidir. Kendisinin uzun süreden beri kapı kapı dolaştığına dair bilgiler bize de geliyordu ancak yakıştırmamış ve iyi niyetimizi korumuştuk. Kendisi uzun süreden beri aradığı bahaneyi bulamamış olacak ki kapılanmaya çalıştığı yerlere yaranmak için Sayın Genel Başkanımıza da iftira atmaktan çekinmemiştir. Unutmasınlar ki Genel Başkanımız bu kirli odakların korkulu rüyası olmaya devam edecektir. CHP’de kişisel ikbali için siyaset yapılmaz, yapanlar da er ya da geç ayıklanır."

''İLKELERİNİ VE SİYASAL AHLAKINI BİR GÜNDE TERK EDENLERİN; DÜN HANGİ SÖZLERİ SARF ETTİĞİNİ HERKES BİLMEKTEDİR''

Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP'den istifasına ilişkin, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi, zor zamanlarda eğilenlerin değil; baskı karşısında dik duranların, kişisel hesaplar karşısında ilkelerini koruyanların partisidir. Partililik; makamlar değişirken değil, şartlar ağırlaşırken sınanır. Biz bu yolu kolay olanı seçmek için değil, doğru olanı savunmak için yürümeyi göze alarak seçtik. Omurgalı bir duruş sergilemek, herkesin harcı değildir. İlkelerini, değerlerini ve siyasal ahlakını bir günde terk edenlerin; dün hangi sözleri sarf ettiğini herkes bilmektedir.

Cumhuriyet Halk Partisi kişisel ihtiraslarla, bireysel hesaplarla, korkup kaçanlarla değil; millet iradesiyle, kurumsal akılla ve ortak değerlerle yol alır. Hiç kimse, aylardır altyapısı oluşturduğu kişisel tercihlerini meşrulaştırmak için CHP’yi, CHP’nin liderini, emektarlarını ve seçmenini hedef alamaz. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’in liderliğinde; Cumhuriyetin kurucu değerlerine, sosyal demokrasiye, halkçı belediyeciliğe ve baba ocağımız Cumhuriyet Halk Partisi’ne sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu yürüyüşte biz buradayız, birlikteyiz ve kararlıyız. Ne bir santim eğiliriz, ne bir adım geri atarız.”

''CHP BEDEL ÖDEMEYİ GÖZE ALANLARIN PARTİSİDİR''

Aylin Nazlıaka, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP'den istifasına ilişkin "Cumhuriyet Halk Partisi; kişisel hesapların, koltuk pazarlıklarının, günü kurtarma siyasetinin adresi değildir. Partimizin kapısından giren herkes, CHP’li olmanın onurunu, ağırlığını ve sorumluluğunu taşıyamaz. Cumhuriyet Halk Partisi; ilkesizce saf değiştirenlerin değil, bedel ödemeyi göze alanların partisidir" ifadelerini kullandı.

''PUSULAMIZ HALKIMIZIN İRADESİDİR, DURUŞUMUZ BEDEL ÖDEMEK PAHASINA ONURUMUZU KORUMAKTIR''

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifası ve Özgür Özel hakkındaki ifadelerine ilişkin, ”Aynılar aynı yere, ayrılar ayrı yere. Hedefimiz 86 milyonun iktidarıdır. Pusulamız halkımızın iradesidir. Duruşumuz bedel ödemek pahasına onurumuzu korumaktır” dedi.

Özgür Çelik, sosyal medya hesabından, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve CHP'nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun bir fotoğrafını paylaşarak, "Aynılar aynı yere, ayrılar ayrı yere. Hedefimiz 86 milyonun iktidarıdır. Pusulamız halkımızın iradesidir. Duruşumuz bedel ödemek pahasına onurumuzu korumaktır" ifadelerini kullandı.

''ŞEREFİNİ SÜMEN ALTINA KOYANLARIN ARAMIZDAN AYRILMASI BİZE ZARAR VERMEZ, AKSİNE CEPHEMİZİ DAHA DA GÜÇLENDİRİR''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın, Özgür Özel hakkındaki ifadelerine tepki gösterdi. Aytekin, şunları kaydetti:

"Cumhuriyet Halk Partisi 'Ben varsam parti var, ben yoksam parti yok' diyenlerin yeri değildir. 31 Mart yerel seçimleri sonrası, Türkiye’de bir paradigma değişimi yaşanmıştır. Bu değişim, gücünü otoriteden alan değil halktan alan bir ivme taşımıştır. Tüm Türkiye’de kale siyaseti geride kalmış, halkımızın oyuyla Cumhuriyet Halk Partisi birinci parti olmuştur. Kuşkusuz, bu sürece önderlik eden Genel Başkanımız Özgür Özel’dir.

Yapamazlar, başaramazlar denilen her şey başarılmış ve geriye tek bir hedef kalmıştır: İktidar olmak. Bu hedefe giden yolda, Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, belediye başkanlarımıza ve partimize yönelik başlatılan 19 Mart Darbe süreci ile yeni bir safhaya geçilmiştir. 24 yıllık iktidar, pervasızca milli irade hırsızlığı yapmıştır. Bu hırsızlığın son örneği de Keçiören’dir. Bu hırsızlığın arkasındaki pazarlık, kapatılması istenen soruşturmalarla ayyuka çıkmıştır.

Haram yemediyseniz korkacak bir şeyiniz yoktur. Haramla iş tuttuysanız da zaten bizim aramızda yeriniz yoktur. Unutulmasın ki cesurlar bir kez, korkaklar her gün ölür. Genel Başkanımız Özgür Özel önderliğinde örgütümüz büyük bir direnç gösterirken ve AKP toplumsal iktidarını kaybetmişken, şerefini sümen altına koyanların aramızdan ayrılması bize zarar vermez, aksine cephemizi daha da güçlendirir. Bu süreçte bizler Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde yolumuza daha kararlı bir şekilde devam edecek, milletin iradesini egemen kılmak için daha da çok çalışacağız. Bu ülkenin emeklisine, emekçisine işçisine, işsizine sözümüz var: Biz Kazanacağız!"

CHP'Lİ GÜL ÇİFTCİ: KENDİ SUÇUNU ÖRTBAS ETMEYE ÇALIŞAN BİRİNİN ÇARESİZLİK ÇIRPINIŞLARIDIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Siyaset, seçmene verilen sözün, temsil sorumluluğunun ve ahlaki yükümlülüğün alanıdır. Siyasetçi sorumluluğundan kaçıp, iftira ve yalanla kendisini meşrulaştırmaya çalışan bir kişinin hezeyanlarına şahitlik ediyoruz. 31 Mart’ta Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin birinci partisi olmuş, örgütüyle seçmeniyle, kadrosuyla ve Genel Başkanıyla tarihinin en başarılı yerel seçimlerimlerinden birini geçirmiştir. Bu sonuç, kişisel tercihlerden ya da bireysel yön değişikliklerinden bağımsız olarak, örgütlü emeğin ve ortak siyasal iradenin ortaya koyduğu bir tablodur.

Bugün istifa ettiğini açıklayan bir belediye başkanı, bu başarının ve kurumsal çizginin bir parçası değildir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e yönelik sarf ettiği yalanlar ve iftiralar, kendi suçunu örtbas etmeye çalışan birinin çaresizlik çırpınışlarıdır. Şahsın yaşadığı savrulmayı saldırgan bir dille örtmeye çalışması siyaseten olduğu kadar psikolojik olarak da bir tükenmişliğin göstergesidir. Genel Başkanımıza yöneltilen yalan beyanlar da bu çözülmenin dışa vurumundan ibarettir. Bizler buradayız. Genel Başkanımızın yükselttiği mücadelenin; iftiraya karşı hakikatin, savrulmaya karşı örgütlü iradenin ve siyasi çıkarcılara karşı halkın mücadelesi olduğunu biliyor ve omuz omuza yürümeye devam ediyoruz."

''BU ÜLKENİN GELECEĞİ MÜCADELESİNİ KORUYANLARLA KURULACAKTIR''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"’Kadılar müftüler fetva yazarsa, İşte kemend, işte boynum asarsa, İşte hançer, işte kellem keserse, Dönen dönsün ben dönmezem yolumdan’ der Pir Sultan Abdal. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e dil uzatarak, koltuğu ve kişisel bekası uğruna saf değiştiren herkes şunu iyi bilsin: Bu yürüyüş, korkuyla yön değiştirenlerin asla tamamlayamayacağı kadar onurlu bir yürüyüştür. Biz irademizi saray fermanlarına teslim edenlerden olmadık. Biz irademizi halktan aldık, onurdan aldık, mücadeleden aldık. Safını iktidarın gölgesinde arayanlar, bugün cılız bir ses çıkarır; yarın ise tarihin çöplüğünde unutulur. Çünkü tarih, rüzgâra göre eğilenleri yazmaz, bedel ödemeyi göze alanları yazar. Biz buradayız! Cesaretle, hakikatle ve omuz omuza aynı geleceğe bakanlarla devam ediyoruz. Bu ülkenin geleceği; eğilip bükülenlerle değil, yolunu, hakikatini ve mücadelesini koruyanlarla kurulacaktır."

''SİYASİ AHLAKA SAHİP OLMAYANLAR BU MİLLETİN GÖZÜNDE SİLİNİP GİTTİ''

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, CHP’den istifa eden Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’a ve Özgür Özel hakkındaki iddialarına tepki gösterdi. Zeybek, şunları kaydetti:

"Omurgası olanlar bilir, bu topraklarda tarih koltuğu için eğilenleri değil, halkı için dimdik duranları yazdı. Aday olabilmek için kapılar aşındıracaksın, çırpınacaksın, halkın tertemiz oylarıyla seçileceksin, daha iki yılın dolmadan kişisel ikbalin ve siyasi açmazların uğruna, utanmadan sıkılmadan Cumhuriyet Halk Partisi’ni milletin umudu, Türkiye’nin birinci partisi yapan henüz Genel Başkanlık görevinde bir yılı dolmadan 87 mitingle Türkiye’yi adım adım dolaşan, sesi bastırılana nefes olan Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’i hedef alacaksın. Keçiören Belediye Başkanı, saygı önce hak edilir. Siyasi ahlaka sahip olmayanlar bu milletin gözünde erim erim eridi, silinip gitti. Bu zamanları çok iyi anlatan bir söz olarak kulaklara küpe olsun… Bugünlerden geriye bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler."

''CHP, TARİHSEL BİR SORUMLULUĞU YERİNE GETİRMEK İÇİN MÜCADELE EDENLERİN PARTİSİDİR''

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın CHP’den istifasına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi, çetin ve zorlu koşullar altında, onurlu bir görevi ve tarihsel bir sorumluluğu yerine getirmek için mücadele edenlerin partisidir. Aynılar aynı yere, ayrılar ayrı yere gidecektir. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in liderliğinde, mücadele azmimiz ve kararlılığımız her geçen gün artıyor. Ülkemizin hak ettiği mutlu yarınlar her geçen gün yaklaşıyor" ifadelerini kullandı.