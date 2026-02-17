CHP'lilerden PTT tepkisi: ''Varlık Fonu'na geçmesinden beri 13 milyar lira zarar etti''

185 yıllık geçmişe sahip PTT, 2025 yılını 4 milyar 510 milyon lira zararla kapattı. Kurumun Varlık Fonu'na devredildiği 2018'den bu yana toplam zararı 13 milyar 106 milyon liraya ulaşırken, 201 şube kapatıldı, personel sayısı 21 bin 5'e geriledi. CHP'li milletvekilleri, durumu "bilinçli kamu kaynak aktarımı" olarak nitelendirdi.

Halk TV'de yer alan habere göre, Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), 2025 yılını yaklaşık 4 milyar 510 milyon lira zararla tamamladı.

185 yıl önce kurulan kurumun, Türkiye Varlık Fonu'na devredildiği 2018'den bu yana geçen 7 yıllık dönemdeki toplam zararı 13 milyar 106 milyon liraya yükseldi.

CHP'Lİ TAHTASIZ'DAN VARLIK FONU ELEŞTİRİSİ

CHP Kocaeli Milletvekili Mehmet Tahtasız, PTT'nin Varlık Fonu'na devredildikten sonra zarar etmeye devam ettiğini belirterek "PTT, Varlık Fonu'na devredildikten sonra zarar üstüne zarar ediyor. Varlık Fonu'nun el attığı kurumlar iflah oluyor. ÇAYKUR, BOTAŞ, TÜRKŞEKER, PTT, Et ve Süt Kurumu gibi gözde şirketler, Varlık Fonu'na devredildikten sonra zarar üstüne zarar ediyor" dedi.

ŞUBE SAYISI VE PERSONELDE AZALMA

Zarar eden kurum, maliyetleri düşürmek amacıyla 201 şubesini kapattı. Kullanılan krediler nedeniyle 951 milyon lira faiz ödemesi yapıldı. PTT'nin personel sayısında da dikkat çekici bir azalma yaşandı. 2022 yılında 23 bin 508 olan personel sayısı, 2025'te 21 bin 5 kişiye geriledi.

CHP'Lİ KANKO'DAN 'KAYNAK AKTARIMI' YORUMU

CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, PTT'nin yanı sıra EÜAŞ, Ziraat Bankası, Halkbank ve SGK'nın zararlarının da arttığına dikkat çekti.

Kanko, konuya ilişkin değerlendirmesinde "Bu tablo bilinçli tercihlerle oluşturulmuş kamu kaynak aktarımıdır. Bedelini millet ödüyor, sorumluları ödüllendiriliyor" dedi.