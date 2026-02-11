CHP'lilerin Akın Gürlek'i tebrik ettiği iddiasına Başarır'dan yanıt: Odayı terk ettik

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, CHP Grup Başkanvekillerinin Adalet Bakanı olarak atanan ve bugün Meclis'te yemin eden Akın Gürlek'i tebrik ettiği iddiasına yanıt verdi.

Başarır, "Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi odaya alındı. Biz odayı terk ettik. Tebrik durumu söz konusu olmadı" dedi.

TBMM İdare Amiri Hasan Turan, CNNTürk'te katıldığı canlı yayında CHP'li Grup Başkanvekillerinin Akın Gürlek'i tebrik ettiğini söyledi.

Gazeteci Muratcan Altuntoprak ise iddiayı Ali Mahir Başarır'a sorduğunu ve Başarır'ın bu iddiayı yalanladığını aktardı.

Altuntoprak, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“CHP GÜRLEK’İ TEBRİK ETTİ” İDDİASI, BAŞARIR: BİZ ODAYI TERK ETTİK

Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanması sonrası meclisteki gerilimin ardından TBMM İdare Amiri Hasan Turan CNN Türk canlı yayınına katıldı.

Turan, CHP’li Grup Başkanvekillerinin ‘Akın Gürlek’in elini sıkarak tebrik ettiğini’ iddia etti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a bu iddiaları sordum. Başarır iddiaları yalanladı, “Meclis Başkanvekilinin odasında grup başkanvekilleri olarak oradaydık. Hatta İyi Parti Grup Başkanvekili Turan Çömez de bizlerle beraberdi. O sırada yeni iki bakan, Akın Gürlek ve Mustafa Çiftçi odaya alındı. Biz odayı terk ettik. Tebrik durumu söz konusu olmadı.” dedi.