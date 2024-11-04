CHP'lilerin Esenyurt Belediyesi'ne girişi engellendi: CHP'nin odası kilitlendi

Esenyurtlu 228 bin seçmenin oyunu alarak başkan seçilen Ahmet Özer, Çarşamba sabahı evine yapılan baskınla gözaltına alınmış, gece yarısı da tutuklandı. Özer'in yerine Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan İstanbul Vali Yardımcılığı'na getirilen Can Aksoy kayyum olarak atandı.

"BU BİR FAŞİZM"

Kayyum atanmasına yönelik tepkiler devam ederken, Esenyurt Belediyesi'nin CHP'li üyeleri bu sabah belediyeye alınmadı.

Belediyedeki CHP Grup Toplantı Odası tabelası da indirildi. Meclis üyesi Erdinç Aktaş, "Bu bir faşizm! Esenyurt Belediyesi CHP Grup Odamız, Kayyum’un talimatıyla kilitleniyor. Halkın iradesini gasp ediyorsunuz, altında kalacaksınız" derken, İBB Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü Sakalar, "Öyle anlasılıyor ki Esenyurt Kayyumu kendisini Olağanüstü Hal Valisi zannediyor. Meclis üyelerinin Belediyeye alınmaması hangi kanunda yazıyor" diye tepki gösterdi.

YERİNE YAPIŞTIRILDI

Tabela bir süre sonra "Esenyurt halkındır halkın kalacak", "Direne direne kazanacağız", "Kayyum gidecek, Ahmet başkan gelecek" sloganları arasında tekrar yerine yapıştırıldı.

BELEDİYE ABLUKA ALTINDA

Abluka altına alınan Esenyurt Belediyesi'ne CHP Belediye Meclis üyelerinin alınmaması üzerine polis ile gerilim yaşandı.

CHP İl Başkanı Özgür Çelik ile partililer, polisin barikatları açmaması üzerine arbede yaşadı.

Özgür Çelik, barikatın önünde engel olan polisle konuşup suç işlediğini söyledi. Çelik, görevde olan ve halkın oylarıyla seçilmiş Esenyurt Belediyesi Meclis Üyeleri'nin içeriye girme hakkını olduğunu söyledi.