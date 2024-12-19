CHP, "lisans ücreti" düzenlemesinin iptali istemiyle AYM'ye başvurdu

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un bazı hükümlerinin yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partisi adına yaptığı başvurunun ardından AYM önünde gazetecilere açıklamada bulundu.

İnternet üzerinden yapılan satışlarda, aracı hizmet sağlayıcıların "elektronik ticaret lisans ücreti" ödemesi gerektiğini belirten Günaydın, bununla ilgili 2022'de TBMM'de oy birliğiyle yasa çıkartıldığını anımsattı.

"YEREL VE ULUSAL ÖLÇEKLİ FİRMALAR KORUNMALI"

Günaydın, bu yasayla aracı hizmet sağlayıcı şirketlere, bir takvim yılı içinde yaptıkları net işlem tutarı hacmi oranında "adil ücretleme" kararı verildiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ne oldu da aradan 2 yıl geçtikten sonra AKP bunun tam tersine bir düzenlemeyi TBMM'den tüm muhalefet partilerinin haklı itirazlarına rağmen geçirdi? Düzenleme, küresel ölçekte e-ticaret yapan firmalara, yerel ve ulusal ölçekte çalışan firmalarımız aleyhine toplamda 60 ila 70 milyar lira düzeyinde daha az ticaret lisansı ücreti ödeme durumu getiriyor. Peki, bu memleketin Meclis'i yerel ve ulusal ölçekli firmaları mı koruyacak, yoksa küresel ölçekteki firmalara rekabeti bozucu nitelikte, adalete aykırı çıkar sağlama ile mi uğraşacak?"

CHP'li Günaydın, ticaretin, rekabet, adalet ve Türkiye'nin çıkarlarına uygun yürümesi gerektiğini savunduklarını söyledi.

Gökhan Günaydın, "Bunun yanında, bunu da bir torba kanun niteliğine dönüştürdüler. Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kurulacak organize sanayi bölgesinin, devletin hüküm ve tasarrufu altında olması gerekirken üçüncü şahıslara devrine yönelik bir düzenlemeyi de benzer şekilde AYM'ye getiriyoruz" dedi.