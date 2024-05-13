CHP Lyon Birlik Başkanı: Hazırlık aşamasında çekilen fotoğraf olduğu bilgisi ulaştı

Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım'ın kentin Başpiskoposu ile verdiği pozla ilgili açıklama yapan CHP Lyon Birlik Başkanı Nedim Koçak, "Suni gündemlerle gündem yaratma hem ülkemize hem de yurtdışında yaşayan bizlere çok büyük zarar vermektedir" dedi. Koçak, fotoğraf karesinin fotoğraf çekme hazırlığı esnasında çekilmiş olduğunun kendilerine ulaşan bilgiler arasında olduğunu kaydetti.

Türkiye'nin Lyon Başkonsolosu Cemil Çağdaş Yıldırım'ın, ziyaret ettiği Hıristiyan din temsilcisi Lyon Başpiskoposu Olivier de Germay ile verdiği poz tartışmalara neden olurken CHP Lyon Birlik Başkanı Nedim Koçak'tan konuyla ilgili açıklama geldi.

Koçak, söz konusu fotoğrafın çekim hazırlığı esnasında çekilen bir fotoğraf olduğunu açıklarken, Lyon Başkonsolosluğu'ndan ise henüz niçin bu fotoğrafın paylaşıldığıyla ilgili açıklama gelmedi.

"BU TÜR SUNİ GÜNDEMLER BİZE ZARAR VERMEKTEDİR"

Ekol TV'ye açıklamalarda bulunan CHP Lyon Birlik Başkanı Nedim Koçak eleştirilerin odağındaki fotoğrafla ilgili şöyle konuştu:

“Biz Cumhuriyet Halk Partisi Lyon Birliği olarak konuyu araştırdığımızda, sayın Başkonsolosumuz sayın Başpiskoposu ziyareti oldukça samimi bir ortamda gerçekleştirildiği bilgileriyle karşılaşıyoruz. Fotoğraf karesinin fotoğraf çekme hazırlığı esnasında çekilmiş olduğu diplomatik taamüller dışında bir görüntünün söz konusu olmadığı bize ulaştı. Ülkemizde çok zor ekonomik şartların milyonlarca insanımızı çok zor şartlarda yaşamaya mahkum ettiği şu günlerde bu tür suni gündemlerle gündem yaratma hem ülkemize hem de yurtdışında yaşayan bizlere çok büyük zarar vermektedir.

Bu anlamda konunun muhataplarının en kısa sürede gerekli açıklamaları yapacağı beklentisiyle hakkı hukuku ve adaleti arayan her birimizin doğru bilgilerle konular üzerine giderek kimseye haksızlık ve saygısızlık yapılmasının önüne geçebiliriz duygu düşünceleriyle sizlerle kamuoyuyla paylaşma gereği duyduk.”