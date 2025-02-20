CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız: "CHP, AKP karanlığına teslim olmayacak"

CHP kurultayı ile ilgili açılan soruşturmanın ardından Ankara'da bir araya gelen il başkanları, soruşturma sürecine ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik başlatılan soruşturmalara bir tepki olarak ortak açıklma yapmıştı.

CHP Malatya İl binasında ANKA Haber ajansına, Ankara'daki toplantı ile ilgili açıklamalarda bulunan İl Başkanı Barış Yıldız, şunları söyledi:

"Salı günü, Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanı olarak Ankara’da bir araya geldik. Değerlendirmelerimizi yaparak basına ve kamuoyuna önemli bir açıklamada bulunduk. Kumpaslara, kirli oyunlara karşı kurultay irademizin arkasında, bir arada ve dimdik durduğumuzu, dahili ve harici tüm çevrelere ilan ettik.

CHP’nin mal varlıklarına el koyanlar, 12 Eylül’ün faşist uygulamalarıyla partimizi kapatanlar tarihin karanlığında yok olup gittiler. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi her saldırıdan sonra küllerinden yeniden doğmayı başarmış, 102 yıldır dimdik ayakta kalmıştır.

"CHP'Lİ 81 İL BAŞKANI OLARAK, TARİHE ONURLU BİR İMZA ATTIK"

Bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin 81 il başkanı olarak, tarihe onurlu bir imza attık! Türkiye, belki de en karanlık ve en adaletsiz dönemlerinden birini yaşamaktadır. AKP iktidarı, hukuksuzlukta sınır tanımamakta; muhalefetin tüm unsurlarına saldırılarını artırmaktadır. Bir gün bir siyasi parti genel başkanı tutuklanmakta, başka bir gün bir belediyeye kayyum atanmakta, iş insanları dahi uluslararası arenada itibarsızlaştırılmaktadır. Ancak üzülerek görüyoruz ki AKP’nin tutukladıkları, kayyum atadıkları değil; bizzat AKP ve onun yönetim anlayışı ülkemizin uluslararası itibarını sarsmaktadır.

Bu karanlık günlerde, en yoğun saldırı Cumhuriyet Halk Partisi’ne yapılmaktadır. Ancak kimsenin şüphesi olmasın, bizler bu baskılara boyun eğmeyeceğiz! CHP’yi itibarsızlaştırmaya yönelik operasyonlar, partimize yönelik kumpaslar ve işbirlikçilerin çabaları sonuçsuz kalacaktır. CHP, dünyanın en köklü siyasi partilerinden biridir. Ülkemiz dört bir yandan işgal altındayken kongre toplayarak Kurtuluş Savaşı’nı yöneten iradeye sahip bir partidir! Cumhuriyet Halk Partililer, Cumhuriyet’in ve demokrasinin değerini bilen, bu ülkenin en önemli koruyucularıdır.

"İKTİDAR, BİRİLERİNDEN MEDET UMARAK CHP'YE DARBE YAPMAYI PLANLIYOR"

İktidar, birtakım unsurlardan medet umarak Cumhuriyet Halk Partisi’ne darbe yapmayı planlamaktadır. Ancak halkımızın desteğiyle bu çabaları boşa çıkaracağız! CHP’yi büyütecek, halkın desteğiyle yeni katılımlar sağlayarak AKP’nin baskıcı yönetimine son vereceğiz. Muhalefeti bölmeden, Türkiye’deki toplumsal muhalefeti diri tutarak, AKP’yi ilk seçimde gönderecek ve yaptıklarının hesabını soracağız!

"CHP'Sİ ÜLKEYİ KARANLIĞA MAHKUM ETMEYECEKTİR"

Cumhuriyet Halk Partisi, ayağa kalkmıştır! AKP karanlığına teslim olmayacak, bu ülkeyi karanlığa mahkûm etmeyecektir! Bugün en önemli gündemimiz seçimdir! Yapılacak ilk seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi bir kez daha birinci parti olacaktır. Demokrasi konusundaki kararlılığını en üst seviyeye çıkaran partimiz, Cumhurbaşkanı adayını tüm üyelerinin katılımıyla belirleme kararı almıştır.

"KURTULUŞ YOK TEK BAŞINA, YA HEP BERABER YA HİÇBİRİMİZ"

Tüm Malatyalıları Cumhuriyet Halk Partisi’ne üye olmaya ve bu tarihi süreçte söz sahibi olmaya davet ediyoruz! 28 Şubat’a kadar CHP’ye üye olan herkes, 23 Mart’ta yapılacak ön seçimde oy kullanabilecek ve Türkiye’nin bir sonraki Cumhurbaşkanını belirleyecek! Tüm adaletsizliklere ve hukuksuzluklara karşı birleşelim, bir araya gelelim ve hep birlikte bu iktidara hak ettiği dersi verelim! Unutmayın! Kurtuluş yok tek başına! Ya hep beraber ya hiçbirimiz!"