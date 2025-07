CHP Malatya İl Örgütü'nden miting çağrısı: “Haksızlığa karşı 12 Temmuz’da meydandayız”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinden birini de Malatya’da gerçekleştirecek.

Yoğun bir miting haftası geçiren Özgür Özel, 12 Temmuz Cumartesi günü saat 18.00'de Büyükşehir Belediyesi bitişiğindeki alanda Malatyalılara seslenecek. Miting öncesi CHP Malatya İl Örgütü, bir basın açıklaması yaptı. Açıklamaya, CHP Parti Meclisi üyeleri Uğurcan İrak, Ali Abbas Ertürk, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP önceki dönem Tunceli Milletvekili Polat Şaroğlu, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay’ın yanısıra CHP il, ilçe yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

"MALATYALILARI MİTİNGE BEKLİYORUZ"

Mitinge çağrı yapan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, şunları söyledi:

“Evet, değerli basın mensupları, değerli Malatyalılar, değerli Cumhuriyet Halk Partililer, ülkemiz siyasi tarihinin en karanlık günlerini yaşadığımız bu günlerde Cumhuriyet Halk Partimiz, Saraçhane'de başlayan mitinglerine Malatya'da devam edecektir. Her geçen gün, her sabah karanlık bir habere, hukuka darbe yapılan haberlere erişiyoruz. Türkiye demokrasisi belki en çok kaybettiği günlerden birini yaşıyor. Tıpkı 1980 dönemi karanlığı gibi, FETÖ terör örgütünün yaptığı organizasyonluk işler gibi maalesef adliyelerde davalar yürütülüyor ve şafak operasyonlarıyla belediye başkanlarımız gözaltına alınıyor. Cumhuriyet Halk Partisi’ne itibar kaybettirmek istiyorlar. Ama bizler biliyoruz ki her geçen gün partimiz güçleniyor. Haksızlık gören, iktidarın tüm icraatlarından rahatsızlık duyan, adalet, demokrasi ve cumhuriyet hassasiyeti taşıyan tüm Malatyalıları, cumartesi saat 18.00’de belediye binası arkasında gerçekleştireceğimiz mitinge davet ediyorum. Depremden bu yana yok sayılan, sahipsiz bırakılan Malatya’ya sahip çıkmak isteyenleri bu mitinge davet ediyoruz. Depremden bugüne yok sayılan kiracıların mitingi bu mitingdir. Depremden bu yana anahtarını, tek anahtarını dahi alamayan işyeri sahiplerinin mitingi bu mitingdir. Bir mitingimiz olacak belediye binasının yanında. Tabii ki tüm Malatya’yı davet ediyoruz."

"GENEL BAŞKANIMIZ MALATYA'NIN SORUNLARINI TÜM TÜRKİYE'YE DUYURACAK"

Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, yarın Malatyalıları miting alanında görmek istediklerini belirterek şunları söyledi:

"Rengini al bayrağımızdan alan, kırmızı beyazdan alan Türkiye İttifakı ve Malatya İttifakı’nı, tüm Malatyalıları miting meydanımıza görmek istiyoruz. Sorun çok, dert çok. Bu dertleri tüm Türkiye yarın duyacak. Malatya neler yaşıyorsa tüm Türkiye duyacak. Büyük don felaketinden dolayı hâlâ bir kuruş para alınamamış, hâlâ borçlar ertelenmemiş, hâlâ Ziraat Bankası’ndan, Tarım Kredi Kooperatifi’nden borçlar ertelenmemiş. Ertelenmediği gibi hâlâ çiftçilerin üzerine gidiliyor. Bunları yarın Genel Başkanımız konuşacak. İnsanlar yerinde dönüşüme başladığı halde paralarını alamıyor. Hâlâ sorunlar devam ediyor. Kiracıların sorunları, ciddi sorunları var. Kiracılar sanki bu memlekette yaşamıyor gibi yok sayılıyor. Onları da konuşacak. Malatya'nın derdini, sorununu, Genel Başkanımız tüm Türkiye’ye duyuracak.”

"BİZ TERÖRE KARŞIYIZ. TERÖRÜN BİTMESİNİ SAVUNUYORUZ"

PKK'nin silah bırakmasına da değinen Agbaba, şöyle konuştu:

“Değerli arkadaşlar, gündemle ilgili birkaç düşüncemi paylaşmak istiyorum. Bugün biliyorsunuz PKK silah bırakıyor. PKK bugün saat 11 itibarıyla bir grup simgesel olarak silah bırakacak. Biz teröre karşıyız. Terörün bitmesini savunuyoruz. Evlere yeni ateşlerin düşmemesinin gerektiğini hep ifade ettik ve bu terör meselesini, şehit meselesini siyasetin üzerinde tuttuğumuzu ifade ediyoruz. Terörün bitmesi, PKK'nın silah bırakması olumludur. Türkiye’de kan akmaması olumludur. Bu süreci desteklediğimizi ifade etmek istiyoruz. Bu sürecin dikkatlice yürütülmesi gerektiğini söylemek istiyoruz. Gizli kapılar ardında anlaşmalar yapılmamalı. Şehitlerimizin, gazilerimizin, milletimizin kaldıramayacağı işlere girişilmemeli. Mutlaka şehitlerin, gazilerin rızalığı alınmalı. Onların 'hayır' dediği bir şeye biz 'evet' demeyeceğimizi buradan bir kez daha söyleyelim. Mutlaka bu süreç Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında yürümeli. Mutlaka tüm siyasi partiler katılmalı bu sürece. Bir şart daha var, bir şey daha var: Bir taraftan PKK’yla barış yaparken diğer taraftan CHP’yle savaş olmaz. Bir taraftan Öcalan’la barışılırken Özgür Özel’e savaş açmak olmaz. Bir taraftan PKK militanlarıyla, PKK liderleriyle barış görüşmeleri sürerken, yüz yüze görüşmeler sürerken, devlet yetkilileri görüşürken, Abdurrahman Tutdere görevden alınamaz. Ekrem İmamoğlu hukuksuzca tutuklanamaz. Zeydan Karalar 2014’te bir muhbirin, bir şantajcının, bir namussuzun iftirasıyla tutuklanamaz. Böyle yaparsanız, gerçek anlamda Türkiye’de toplumsal barış olmaz. Türkiye’nin birinci partisini, ona oy veren seçmenleri siz düşman ilan ederek Türkiye’de barışı sağlayamazsınız.”

"SÜREÇ 31 MART'TA BAŞLADI"

CHP’nin başarısını hazmedemeyen iktidarın siyasi operasyon yaptığını vurgulayan Ağbaba, şunları kaydetti:

“Bu süreç 31 Mart’ta başladı. 31 Mart’ta maalesef süreci hazmedemeyen, başarımızı hazmedemeyen iktidar, önce 'silkeleyeceğim' dedi, sonra 'üzerine gideceğim' dedi. Bu yapılanların hepsi siyasi operasyondur. Bilin ki bizim veremeyeceğimiz hesap yoktur. Sen daha düne kadar belediye başkanlığı yaptırdığın adamdan hesap soramamışsın. Sen hangi yolsuzlukla uğraşıyorsun? Yolsuzlukla uğraşacaksan aynaya bak bakalım. Melih Gökçek’e bak. Adam ömründe bir gün çalışmamış. Adam ömründe bir gün çalışmamış, bir gün ticaret yapmamış, tamamen memurluk yapmış, ardından belediye başkanlığı yapmış. Adam Ankara’nın en zengini. Nereden aldın kardeşim? Nereden aldın? Bir oğlu var. Bir oğlu var. Yüzsüz. Bir gün sigorta girişi yok. Beyaz TV’nin sahibi. Altı yüz milyonluk ev yapıyor. Utanmaz adam. Hırsız arıyorsan aynaya bak. Zehra Taşkesenlioğlu’na bak. Hırsız arıyorsan Rıza Zarrab’ın maaş verdiği bakanlara bak. Hodri meydan. Gelin, bütün siyasi parti genel başkanlarının mal varlığı araştırılsın. Hodri meydan. Milletvekillerinin mal varlığı araştırılsın. Nereden almışsın, ortaya çıksın. Hodri meydan. Belediye başkanlarının mal varlığı araştırılsın. Eski, yeni. Hodri meydan. Tekrar söylüyoruz. PKK’yla barışarak CHP’ye savaş açarak barış olmaz. Öcalan’la barışarak Özgür Özel’e savaş açarak barış olmaz."

"MİLLİ SAVUNMA BAKANI İSTİFA ETMELİDİR"

Milli Savunma Bakanı’nı istifaya davet eden Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde 12 şehit verdik. Bunların üçü Malatyalı. Tekrar başsağlığı dileklerimizi, şehitlerimizin acısını, ailelerinin acısını paylaştığımızı ifade ediyoruz. Dünyada bir ordu bir şehit verirse, bunun bedeli olur. Hırvatistan’da iki asker eğitim uçuşunda ölüyor, bakan istifa ediyor. Hollanda’da iki asker eğitim sırasında ölüyor, bakan istifa ediyor. İsviçre’de beş asker karda ölüyor, bakan istifa ediyor. Tayvan’da bir asker şüpheli ölüyor, bakan istifa ediyor. Bizde bir şey var mı? Şehitlere rahmet diliyorlar. Bunun bedelini, 12 mazlumun, 12 fakir fukara çocuğun bedelini birilerinin vermesi lazım. Buradan bakana çağrı yapıyoruz. 12 askerimiz ölmüş. 12 askerimiz sorumsuzluğunuz yüzünden ölmüş. Şehit olmuş. Bunun hesabını vermelisiniz. Araştırma komisyonu kurulmasını teklif ettik Meclis’te. Reddettiler. Neyi gizliyorsunuz? Neden kaçıyorsunuz? Bakın bir kedi ölse, günlerce sosyal medyada isyan çıkıyor, sorumluları tutuklanıyor. Ya 12 genç Türk askeri ölüyor ya. 12. Bunun sorumlusu yok mu? Bizim askerimizin canı Hırvatistan’dan daha mı değersiz? Hollanda’dan daha mı değersiz? Tayvan’dan daha mı değersiz? Mutlaka bakanı istifaya çağırıyoruz. Mutlaka bu konuyu Meclis açık araştırmalı. Meclis araştırmalı, araştırmalı, araştırmalı."

AĞBABA, "HIRSIZ ARIYORSANIZ GEL MALATYA'YA BAK"

Tutdere’nin görevden uzaklaştırmasına da değinen Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Bir başka konu. Dün Abdurrahman Tutdere görevden açığa alındı. Ya kardeşim, Adıyaman’ın yüzde 50'si Abdurrahman Tutdere’ye oy vermiş. Abdurrahman Tutdere’ye suçlama ne? 24 bin lira yemek parasını şirkete ödetmiş. Buradan söyleyelim. Ya Abdurrahman’a uygulanan hukuk, Malatya’da niye uygulanmıyor? Hırsız arıyorsan gel Malatya’ya bak. Namussuz arıyorsan gel Malatya’ya bak. Büyükşehir Belediye Başkanı diyor ki, '70 liralık mucuru 240 liraya almışlar' diyor. 'Mülkleri ucuz satmışlar' diyor. Savcıları buradan göreve davet ediyorum. Abdurrahman’a uyguladığın hukuku yüzde on'unu buraya uygula. Hırsızlık, yolsuzluk arıyorsan Yeşilyurt Belediyesi’nin binasına bak. Nasıl yapıldı, kim yaptı, müteahhit bıraktı gitti. Yolsuzluk, hırsızlık arıyorsan Yeşilyurt Belediyesi’nin villalarına bak. Kime verilmiş, kim almış, bir bak. Hırsızlık arıyorsan, Topsöğüt konutlarına bakın."