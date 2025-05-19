CHP Malatya İl Örgütü’nden 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlaması

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtı’na çelenk sunumunda bulundu. İl Başkanı Barış Yıldız, “106 yıl önce 19 Mayıs günü başlayan bu büyük yürüyüş, bugün de aynı kararlılık ve inançla biz Cumhuriyet Halk Partililer tarafından sürdürülmektedir” dedi.

Törene, CHP il ve ilçe yöneticileri, belediye meclis üyeleri, kadın Kolları, gençlik kolları ve parti üyeleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından konuşan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Nutuk’ta, “1919 senesi Mayıs ayının 19. günü Samsun’a çıktım” sözleriyle başlattığı Milli Mücadele sürecinin, Cumhuriyet’e giden yolun ilk adımı olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün, Cumhuriyet’e giden yolun ilk günü. Bugün, emperyalizme karşı mücadelenin başladığı ilk gün. Bugün, saraydan medet ummayı bırakıp halkın kendi kurtuluşu için birleştiği ilk gün. Bugün, dünyadaki sömürü halklara örnek olmuş bir büyük mücadelenin başladığı ilk gün. Bugün, boyun eğmeyenlerin, mücadele edenlerin, teslim olmayanların, gençliğe güvenenlerin büyük yürüyüşünün ilk günü. Kurtuluşun ilk günü, Cumhuriyet’in ilk günü.”

CHP olarak Atatürk’ün 106 yıl önce 19 Mayıs günü başlattığı büyük yürüyüşü, bugün de aynı kararlılık ve inançla sürdürdüklerini belirten Yıldız, "Bu yürüyüş; egemenliği saraydan alıp halka verenlerin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş; emperyalizme karşı mücadele edenlerin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş; demokrasinin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş; çağdaş Türkiye Cumhuriyeti’nin yürüyüşüdür. Bu yürüyüş; bizim yürüyüşümüzdür” diye konuştu.

Son olarak 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutlayan Yıldız, “Her gün 19 Mayıs, her yer Samsun, hepimiz Mustafa Kemal’iz!” dedi.