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CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın babası hayatını kaybetti

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın babası Hüseyin Ağbaba, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hüseyin Ağbaba'nın cenazesi, yarın öğlen namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedilecek.

Güncel
  • 28.12.2024 11:45
  • Giriş: 28.12.2024 11:45
  • Güncelleme: 28.12.2024 11:51
Kaynak: ANKA
CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın babası hayatını kaybetti
Fotoğraf: ANKA

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın babası Hüseyin Ağbaba (88) hayatını kaybetti.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın babası Hüseyin Ağbaba, gece yarısı hayatını kaybetti. Hüseyin Ağbaba’nın cenazesi, yarın öğlen namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Malatya Şehir Mezarlığı’nda bulunan aile kabristanına defnedilecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in de programlarını iptal ederek, cenazeye katılmak için yarın Malatya’ya gideceği öğrenildi.

Hüseyin Ağbaba’nın rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü bildirildi.

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