CHP, Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’i partiden ihraç etti

CHP, Yüksek Disiplin Kurulu, Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’in oy birliğiyle partiden ihraç edildiğini açıkladı.

Kurul tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yüksek Disiplin Kurulumuzun 05.02.2026 tarihli toplantısında Malatya Yazıhan Belediye Başkanı Abdulvahap Göçer’in; Tüzüğün 68/1-b maddesinde belirtilen “partide aldıkları görev ve sorumlulukla ve üyelikle bağdaşmayan tutum ve davranışlarda bulunmak”, 68/1-d maddesinde belirtilen “partinin temel ilkelerine aykırı siyasal çalışmalara katkıda bulunmak” ve 68/1-f maddesinde belirtilen “kurultay, kongre…. işlemlerinin.. Tüzük ve yönetmelik kurallarına uygun olmasını engellemek,… tüzüğe uygun itirazlar dışında her türlü engelleyici davranışta bulunmak” eylemleri sabit görüldüğünden kesin çıkarma cezasıyla cezalandırılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."