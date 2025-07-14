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CHP Manavgat İlçe Başkanı Başar’ın 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti

Antalya'da CHP Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar’ın 13 yaşındaki oğlu Ege Başar, Ankara’da geçirdiği kalp ameliyatının ardından bugün hayatını kaybetti.

Güncel
  • 14.07.2025 22:38
  • Giriş: 14.07.2025 22:38
  • Güncelleme: 14.07.2025 22:38
Kaynak: İHA
CHP Manavgat İlçe Başkanı Başar’ın 13 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti
Fotoğraf: İHA

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manavgat İlçe Başkanı Oykun Başar’ın oğlu Ege Başar (13) hayatını kaybetti.

Daha önce 2 kez ameliyat geçiren Ege Başar, 7 Temmuz Pazartesi günü Ankara’da bir hastanede büyük bir operasyon geçirdi.

Ege’nin dün durumunun kötüleştiği, bugün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Ege Başar’ın doğumundan bu yana kalbinde sorun olduğu ifade edildi.

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