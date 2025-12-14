CHP Manisa İl Başkanı Özalper: "Bu acıyı kelimelere sığdırmak çok zor"

CHP Manisa İl Başkanı İlksen Özalper, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle sosyal medya hesabından mesaj yayımladı. Özalper, "Acıya da hastalığa da hayata da inancınla direndin, hepimize güç verdin. Manisa’ya olan sevdanı, hizmet aşkını son ana kadar içinde taşıdın. Ferdi Başkanımızın ardından şimdi senin gidişinle yüreğimizde bir boşluk daha var… Bu acıyı kelimelere sığdırmak çok zor. Seni unutmayacağız Gülşah’ım" dedi.

Özalper, mesajında şunları kaydetti:

"Ah be Gülşah’ım, kız kardeşim… Bu acının tarifi yok. Seninle aynı yolda yürümek, aynı yükü taşımak, aynı dertlere birlikte omuz vermekti bizimkisi. Sadece yol arkadaşı değil, birbirine yaslanan iki kız kardeştik. En zor günlerde bile yüzündeki tebessümü eksik etmedin. Acıya da, hastalığa da, hayata da inancınla direndin, hepimize güç verdin. Manisa’ya olan sevdanı, hizmet aşkını son ana kadar içinde taşıdın. Ferdi Başkanımızın ardından şimdi senin gidişinle yüreğimizde bir boşluk daha var… Bu acıyı kelimelere sığdırmak çok zor. Seni unutmayacağız Gülşah’ım. Seni insanlığınla, güler yüzünle, cesaretinle ve azminle, bıraktığın izlerle hatırlayacağız. Hatıranı ömür boyu yüreğimizde taşıyacağız."