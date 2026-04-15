CHP, Maraş'taki okul saldırısı için 4 kişilik heyet görevlendirdi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, Kahramanmaraş’taki okul saldırısı ile ilgili olarak 4 kişilik bir heyet görevlendirdi.

Buna göre; Milli Eğitim Politika Kurulu Başkanı Suat Özçağdaş, İçişleri Politika Kurulu Başkanı Murat Bakan, Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç ve Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara’dan oluşan heyet bölgeye hareket etti.

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda bugün düzenlenen silahlı saldırıda 1'i öğretmen, biri saldırgan 3 öğrenci olmak üzere toplam 4 kişi hayatını kaybetti. Saldırıda 4'ü ağır 20 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, saldırıyı bir 8. sınıf öğrencisinin gerçekleştirdiğini, öğrencinin babasının eski bir emniyet mensubu olduğunu ve saldırıda babasına ait silahları kullandığını düşündüklerini bildirdi. İ.A.M. isimli öğrencinin, yanında getirdiği 5 adet tabanca ile saldırıyı gerçekleştirdiği, akabinde kendini de tabanca ile vurarak intihar ettiği öğrenildi.

URFA'DA DA SALDIRI OLMUŞTU

Dün de Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki eski okuluna silahlı şekilde giren bir gencin rastgele ateş açması sonucu 16 kişi yaralanmış, şüpheli olayın ardından intihar etmişti.