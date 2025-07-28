CHP Mardin İl Yönetimi düştü: 9 kişi istifa etti
CHP Mardin il örgütünde aralarında yedek üyelerin de bulunduğu 9 kişinin topluca istifa etmesiyle il yönetimi düştü. İstifa eden üyeler gerekçe paylaşmazken, Genel Merkezin yeni yapılandırma için harekete geçmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mardin il yönetimi, aralarında yedek üyelerin de bulunduğu 9 kişinin toplu şekilde istifa etmesinin ardından düştü.
İl yönetiminde yer alan 9 kişi, istifa dilekçelerini CHP Genel Merkezine göndererek partiyle ilişkilerini sonlandırdı.
İstifa eden üyeler, istifa gerekçelerini açıklamadı.
CHP Mardin İl Başkanı Mahmut Duyan ise istifaları doğruladı.
CHP Genel Merkezinin, Mardin il başkanlığını yeniden yapılandırması bekleniyor.