CHP Meclis Grubu'ndan RTÜK'ün önünde basın özgürlüğü protestosu

RTÜK'ün protestoları haberleştirdikleri için çeşitli kanallara verdiği cezaları protesto eden CHP Meclis Grubu, RTÜK binası önünde toplandı. CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ile Murat Emir ve Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut konuşmalar yaptı.

Burada açıklama yapan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, sözlerine "Bugün burada RTÜK'ün alışkanlık haline getirdiği uygulamalarından biri için, kara bir gün için buradayız" diye başladı.

"GERÇEK HABER YAPIYORLAR"

Verilen cezaları sıralayan Başarır şöyle devam etti: "Bu kanalları muhalif kanal olarak gördüğü için cezalandırıyor. Aslında yanlış. Gerçek haber yapıyorlar, tarafsız haber yapıyorlar. Ben Beyaz TV'ye, CNN Türk'e çıkamıyorum ama bugün bir bakan benimle Halk TV'ye çıkmak istese gelip çok rahat yayın yapabilir.

İnsanlar Halk TV'ye, Sözcü TV'ye çıkarken artık tedirgin oluyor, rahat konuşamıyor. Niye ülkeyi bu hale getiriyorsunuz? Biz bugün yurttaşlarımızla birlikte buraya geldik RTÜK'ü uyarıyoruz. Eğer bu uygulamalara devam ederseniz yarın buraya en az 100 bin vatandaşımızla geliriz."

"CHP'NİN SEÇİM OTOBÜSÜNÜ KAÇIRDILAR"

Ali Mahir Başarır, CHP'nin parti otobüsünün RTÜK binası önüne getirilmemesi için kaçırıldığını açıkladı. Başarır, "Bizim seçim otobüsümüzü, partinin parasıyla alınan otobüsümüzü buraya getirmek istedik. Ama bu ülkenin polisi, anahtarı alıyor RTÜK'teki görevliye veriyor. RTÜK görevlisi otobüsümüzü kaçırıyor. Nerde buluyoruz? Yolun kenarında buluyoruz. Niye, buraya gelmemsi için. Türkiye bunu hak etmiyor. Utanç verici manzaralar" dedi.