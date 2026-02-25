CHP, Meclis gündemine taşıdı: "2 yılda 166 polis intihar etti"

CHP Parti Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, emniyet teşkilatında son yıllarda artış gösterdiği ifade edilen intihar vakalarına ilişkin olarak İçişleri Bakanı’na yazılı soru önergesi verdi.

Önergeye göre; 2024 yılında 73, 2025 yılında 93 emniyet mensubu intihar etti Bu rakam 2026 yılının ilk aylarında da 10 olarak kayda geçti.

Bu tablo, intiharların kapsamlı biçimde incelenmesi gerektiğini ortaya koyarken CHP’li Zeynel Emre uzun ve düzensiz çalışma saatleri, fazla mesai, vardiya sistemi, ağır görev koşulları, travmatik olaylara maruz kalma, disiplin süreçleri, mobbing iddiaları ve ekonomik baskıların personelin ruhsal ve fiziksel sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti.

Zeynel Emre, görev gereği silah taşıma zorunluluğunun da kriz anlarında telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurabildiğini vurguladı.

Emre, önergesinde şu sorulara yanıt istedi:

1. Son 5 yılda (yıllar itibarıyla) görevde ve emekli emniyet personeli arasında kaç intihar vakası gerçekleşti?

2. Bu vakaların yaş, cinsiyet, rütbe, görev birimi ve hizmet süresine göre dağılımı nedir?

3. Son 5 yılda psikolojik destek talebinde bulunan personel sayısı kaçtır?

4. Teşkilat bünyesinde görev yapan psikolog sayısı ve psikolog başına düşen personel oranı nedir?

5. Emniyet personelinin ortalama haftalık çalışma süresi kaç saattir ve fazla mesai hangi esaslara göre uygulanmaktadır?

6. Çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve vardiya sisteminin düzenlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürütülmekte midir?

7. İntihar risk faktörlerinin belirlenmesi ve önleyici mekanizmaların oluşturulması amacıyla ilgili kurumlarla ortak bilimsel araştırmalar yapılmakta mıdır?

8. Mobbing iddiaları, disiplin uygulamaları, tayin sistemi ve ekonomik koşulların personelin ruh sağlığı üzerindeki etkilerine ilişkin bir değerlendirme yapılmış mıdır?