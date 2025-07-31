CHP, Meclis komisyonunda yer alacak 10 üyeyi açıkladı
CHP, Genel Başkan Özgür Özel'in Meclis komisyonunda yer alacak 10 üyeyi görevlendirdiğini açıkladı. Komisyonda CHP Genel Başkan Yardımcıları Gökçe Gökçen ve Murat Bakan, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Türkan Elçi ve Grup Başkanvekili Murat Emir de yer aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Meclis komisyonu için görevlendirdiği 10 isim belli oldu.
CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel; toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisiyle Meclis’te kurulacak komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil etmek üzere, milletvekillerini görevlendirmiştir" dedi.
CHP'nin Meclis komisyonunda yer alacak 10 milletvekili şöyle:
• Ankara Milletvekili Murat EMİR
• Ankara Milletvekili Okan KONURALP
• Bursa Milletvekili Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU
• Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU
• İstanbul Milletvekili Türkan ELÇİ
• İstanbul Milletvekili Turan Taşkın ÖZER
• İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan SALICI
• İzmir Milletvekili Murat BAKAN
• İzmir Milletvekili Gökçe GÖKÇEN
• İzmir Milletvekili Mehmet Salih UZUN