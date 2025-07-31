CHP, Meclis komisyonunda yer alacak 10 üyeyi açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP), Meclis komisyonu için görevlendirdiği 10 isim belli oldu.

CHP'den yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel; toplumsal barışın, adaletin ve demokrasinin tam mutabakatla tesis edilmesi beklentisiyle Meclis’te kurulacak komisyonda Cumhuriyet Halk Partisi’ni temsil etmek üzere, milletvekillerini görevlendirmiştir" dedi.

CHP'nin Meclis komisyonunda yer alacak 10 milletvekili şöyle:

• Ankara Milletvekili Murat EMİR

• Ankara Milletvekili Okan KONURALP

• Bursa Milletvekili Nurhayat ALTACA KAYIŞOĞLU

• Diyarbakır Milletvekili Mustafa Sezgin TANRIKULU

• İstanbul Milletvekili Türkan ELÇİ

• İstanbul Milletvekili Turan Taşkın ÖZER

• İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan SALICI

• İzmir Milletvekili Murat BAKAN

• İzmir Milletvekili Gökçe GÖKÇEN

• İzmir Milletvekili Mehmet Salih UZUN