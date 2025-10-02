CHP, Meclis’teki görüntülere ilişkin ne düşünüyor?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 28. Dönem 4. Yasama Yılı açılışı, tartışma yaratan fotoğraflarla kamuoyuna yansıdı.

Açılışa CHP’nin yanı sıra EMEP ve TİP de katılım göstermezken, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geriye kalan muhalefet partileriyle olan yakın teması dikkat çekti.

Erdoğan, Meclis Genel Kurulu’ndaki konuşmasının ardından DEM Parti ve İYİ Parti’nin yöneticileriyle sıralarına giderek tokalaşırken, akşam gerçekleştirilen resepsiyonda da samimi manzara devam etti. Medyaya, Erdoğan’ın muhalif vekillerle olan sıcak sohbetine ilişkin fotoğraflar yansıdı. Sosyal medyada çok sayıda yurttaş bu duruma tepki gösterdi.

“BOŞ SALONDA KONUŞMA SIKINTISI”

Ülkedeki baskıları ve demokrasi dışı uygulamaları protesto ederek açılışa katılmayan CHP’nin kurmayları, Erdoğan’ın Meclis açılışında siyasi parti liderleri ile verdiği fotoğrafı, “Meşruiyetini sağlamak için destek arayışı” olarak yorumladı.

Erdoğan’ın, ana muhalefet partisi sıralarının boş kaldığı salonda konuşmanın sıkıntısını yaşadığının altını çizen CHP’liler, “Sıkıntıyı aşmak için diğer siyasi partilerle ılımlı ilişki fotoğrafı vermek peşine düştü” dedi.

GÜNAYDIN İKİ FOTOĞRAFI YAN YANA KOYDU

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. CHP’nin dün akşam Küçükçekmece’de düzenlediği eylemin fotoğrafı ile Meclis’teki görüşmelerden bir fotoğrafı yan yana kullanan Günaydın, bu paylaşımına “Günün özeti” notunu düştü.