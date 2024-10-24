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CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı

CHP MYK, TUSAŞ'a dün düzenlenen saldırı gündemiyle bugün saat 10.15'te partinin genel merkezinde toplandı. Özgür Özel başkanlığında gerçekleşen toplantıda, son gelişmeler ele alınacak.

Siyaset
  • 24.10.2024 10:33
  • Giriş: 24.10.2024 10:33
  • Güncelleme: 24.10.2024 10:37
Kaynak: AA
CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı.

Parti genel merkezindeki toplantı saat 10.15'te başladı.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MYK, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesini hedef alan saldırı gündemiyle toplandı.

Toplantıda, saldırıya ilişkin son gelişmelerin ele alınması ve olayla ilgili görevlendirilen parti yöneticilerinin sunum yapması bekleniyor.

Zamanlaması manidar karanlık bir saldırı
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