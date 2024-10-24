CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK), Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında gerçekleşti. Toplantı, parti genel merkezinde saat 17.50'de başladı.

Toplantıda, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketinin (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik saldırıların görüşüleceği belirtildi.

CHP MYK üyeleri, sabah yaklaşık 2 saat süren bir toplantı düzenlemiş, ardından Genel Başkan Özgür Özel, TUSAŞ'taki saldırıda hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze törenine katılmış ve yaralıları hastanede ziyaret etmişti.