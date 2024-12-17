CHP Merkez Yönetim Kurulu toplandı

Parti genel merkezindeki toplantı, saat 19.00'da başladı.

Alınan bilgiye göre, toplantıda, Suriye'de Baas rejiminin devrilmesinin ardından bölgede yaşanan son gelişmeler, bakanlıkların TBMM Genel Kurulunda devam eden 2025 yılı bütçelerinin görüşmeleri, belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumuna prim borçları, asgari ücret süreci, iç politika, CHP ekonomi heyetinin illerdeki temasları ile etkinlik takvimi görüşülecek.

Öte yandan, toplantıda, partinin bugün gerçekleştirdiği Göç Politikaları Danışma Kurulu ve Parti Meclisi toplantıları değerlendirilecek.